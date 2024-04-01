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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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69 гражданам Киргизии запретили въезд в Россию после атаки на «Крокус»

МИД Киргизии: 69 гражданам запретили въезд в Россию после атаки на «Крокус»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Среди подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» большинство — уроженцы Таджикистана, есть также выходец из Киргизии. Бишкек призывал не «обвинять в произошедшем целую нацию»
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Россия запретила въезд 69 гражданам Киргизии после произошедшего 22 марта теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил заместитель министра иностранных дел республики Алмаз Имангазиев, передает 24.kg.

«Некоторые находились в черном списке. Другие впервые прилетели в Россию, но бездоказательно выдворены из страны. Российские силовики имеют право не впускать в РФ иностранца, если его внешность не внушает доверия», — сказал Имангазиев.

По его словам, с 23 марта несколько кыргызстанцев вернулись из России из аэропортов, обратный перелет они оплачивали сами.

30 марта председатель Госкомитета нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев заявил, что республика скорбит по погибшим в результате теракта в «Крокусе» (среди них есть двое граждан страны). При этом он вступился за граждан Таджикистана — большая часть подозреваемых в причастности к теракту уроженцы этой республики — и отметил, что «у террористов нет национальности». По мнению Ташиева, «обвинять в произошедшем целую нацию <...> неуместно».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались боевики, открыли стрельбу и устроили там пожар. Погибли более 140 человек, пострадавших — свыше 550.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ (ее подразделение «Вилаят Хорасан»). ФСБ заявляла о причастности к нападению украинских спецслужб.

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В России были задержаны 12 подозреваемых, девять из них арестованы, в том числе четверо непосредственных исполнителей — выходцев из Таджикистана. Еще девять человек задержаны в самой республике. Кроме того, в числе арестованных оказался уроженец Киргизии с российским гражданством — Алишер Касимов.

Замминистра труда Таджикистана Шахноза Нодири сообщила в конце марта, что трудовые мигранты из республики в России испытывают боязнь и панику, начался их отток домой. Замминистра призвала не поддаваться на провокационные заявления в интернете, которые сеют межнациональную рознь. Нодири также отметила, что есть случаи притеснения граждан Таджикистана «на бытовом уровне», а представительство таджикистанского Минтруда в России получало после теракта сообщения с угрозами. Депутат киргизского парламента Кубанычбек Самаков заявил, что из-за обвинений в адрес таджиков усиливается ксенофобия в России в отношении киргизов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Киргизия Крокус Сити Холл теракт выдворение из России мигранты
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