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Политика ,  
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МИД Киргизии оценил слова Захаровой о визите полиции к жене дипломата

Киргизия положительно оценила слова Захаровой о визите полиции к жене дипломата

Министерство иностранных дел Киргизии позитивно оценивает слова официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о приверженности Москвы Венской конвенции о дипломатических сношениях, после начала проверки в связи с жалобой жены киргизского дипломата.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.

Захарова ранее написала в телеграм-канале: «Еще раз подтверждаем уважение нашей страной Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса.
Расследование, о котором заявили коллеги в МВД, дополнительно это подчеркивает».

«С удовлетворением восприняли комментарий официального представителя МИД Российской Федерации М. Захаровой о незыблемости дипломатического статуса и приверженности Российской Федерации Венской конвенции о дипломатических сношениях», — оценили слова дипломата в киргизском МИДе.

МИД Киргизии поспорил с МВД России о визите полиции к жене дипломата
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Министерство иностранных дел Киргизии в Бишкеке

Официальный представитель российского МВД Ирина Волк ранее сообщила, что 8 апреля полицейские проводили «профилактический обход» жилого сектора Москвы. По ее словам, жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице «категорически отказалась предъявлять сотрудникам полиции какие-либо документы, удостоверяющие ее личность», сообщив, что является супругой сотрудника посольства Киргизии.

Волк заявила, что у полиции не было данных, что в этой квартире живет семья дипломата. Она подчеркнула, что сотрудники ведомства во время общения с женщиной не входили в квартиру и не оказывали физического и психологического воздействия.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ 11 апреля сообщил, что полицейские «вломились» в квартиру советника посольства Киргизии в России Манаса Долдошбекова. По данным канала, после предъявления дипломатических паспортов силовики продолжили «в агрессивной форме требовать предоставить документы о постановке на миграционный учет, в результате чего были причинены телесные повреждения супруге дипломата».

Волк сообщила, что МВД начало служебную проверку после жалобы женщины. В МИД Киргизии заявили, что публикация представителя ведомства вызывает вопросы, поскольку из нее следует, что пострадавшая с детьми, находясь в своей квартире, сама стала виновницей инцидента. «Это противоречит здравой логике», — считают в ведомстве. Министерство выразило надежду, что расследование будет оперативным и объективным.

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Киргизия дипломаты Мария Захарова полиция
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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