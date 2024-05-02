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Военная операция на Украине ,  
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Украинские военные оценили пользу от принудительно мобилизованных

ERR: украинские военные считают принудительно мобилизованных менее полезными
Сюжет
Военная операция на Украине
Если призывника схватили на улице, когда он шел в магазин, «особой пользы от него не будет», считают военнослужащие ВСУ. На Украине в апреле ужесточили мобилизацию
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Добровольцы, вступившие в ВСУ, «мотивированы и очень полезны» в отличие от тех, кого принуждают к военной службе, говорят опрошенные ERR украинские военнослужащие, сражающиеся на передовой в Херсонской области.

«Если его перехватят на улице, когда он идет в магазин, то, к сожалению, особой пользы от него не будет», — считает военнослужащий Константин.

По словам офицера Ярослава, два месяца базовой подготовки в рекрутском центре не дадут тех же результатов, как две недели интенсивной подготовки на передовой, «где постоянно идет боевая стрельба». «Опытные солдаты здесь смогут передать свои навыки своим новым боевым товарищам», — отметил он.

Для пополнения рядов ВСУ украинские власти используют политику кнута и пряника: наказывая тех, кто уклоняется от службы, и поощряя тех, кто сражается, путем повышенной заработной платы, отмечает ERR.

Военнослужащий с позывным «Хореограф» рассказал, что солдат на передовой зарабатывает 120 тыс. гривен (около €2800) вместе с премиальными. «Заработную плату повысили на 70 тыс. гривен (около €1600).Эти деньги мы еще не получили, но если они действительно материализуются, тогда наша компенсация составит почти 200 тыс. гривен (чуть больше €4700)», — сообщил он. «Обычный работник никогда не сможет рассчитывать на такую зарплату», — заметил военнослужащий.

Солдаты в то же время говорят, что «все измотаны, но никакого подкрепления нет».

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Политика
Фото:Jordan Mansfield / Getty Images

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Теперь все украинские мужчины от 18 до 60 лет должны всегда иметь при себе военный билет, независимо от их пригодности к службе и прав на отсрочку, а также военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах.

В том же месяце на Украине снизили предельный призывной возраст для военнообязанных с 27 до 25 лет, решили создать электронный кабинет призывника и отменить категорию «ограниченно годен к службе». Теперь действуют только две категории: «годен» или «не годен».

В последнее время не раз сообщалось о случаях, когда представители территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задерживали людей на улице. Так, в начале апреля, в селе Приозерное в Одесской области местные военкомы напали на 14-летнего подростка и избили его, пытаясь затащить в автобус. Когда военные поняли, что не могут его мобилизовать из-за возраста, они высадили его прямо на трассе. Позже полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Позднее в соцсетях появилось видео конфликта с пьяными сотрудниками ТЦК во Львовской области. По данным «Страны», военкомы задержали волонтера, который возвращался из Польши, куда перевез бездомных собак из зоны боевых действий. Он прошел военно-врачебную комиссию и его должны были отправить в воинскую часть. Львовский ТЦК начал проверку.

Еще один конфликт с участием сотрудника военкомата произошел в Черновицкой области, где местные жители напали на военного, который прибыл выдать повестки. Ему пришлось выстрелить из пистолета в землю, чтобы отогнать напавших граждан.

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