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В Черновицкой области Украины местные жители напали на военного, который прибыл выдать повестки в военкомат, в результате чего ему пришлось выстрелить. Об этом сообщает служба связей с общественностью Черновицкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, так на Украине называют военкоматы).

Инцидент произошел в районе села Черногузы на западе Черновицкой области. Группа неизвестных напала на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК «во время осуществления мероприятий оповещения». Кроме того, они заблокировали машину сотрудника военкомата.

«Военнослужащий с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю, в результате чего никто не пострадал», — сообщает пресс-служба военкомата в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Позже на место происшествия прибыли представители полиции.

На видео, появившемся в соцсетях, видно, что военный стоит с оружием в руках в то время, как к нему подходит мужчина. Начало конфликта на видео не попало. Когда военнослужащий попытался позвонить по телефону, к нему подошли несколько мужчин и повалили на землю. В этот момент он несколько раз выстрелил в землю, после чего встал и сел в машину.

2 апреля в селе Приозерное в Одесской области местные военкомы напали на 14-летнего подростка и избили его, пытаясь затащить в автобус. Когда мальчик подтвердил свой возраст и военные поняли, что не могут его мобилизовать, они высадили его прямо на трассе. Позже полиция завела уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.