 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Постпред Украины при ООН опубликовал список «основных типов мостов»

Постпред Украины Кислица назвал Крымский мост среди основных типов мостов
Сюжет
Военная операция на Украине
В списке «основных мостов на 2024 год» приведены консольные, арочные, вантовые, а также «керченские». Власти Украины ранее сообщили о планах разрушить Крымский мост, Россия обещала ответ с «применением любого оружия»

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал в своем X (бывшая Twitter) «список шести основных типов мостов на 2024 год», среди которых есть Крымский мост.

В перечне Кислицы фигурируют консольные, арочные, вантовые, висячие, а также «керченские мосты». В своем посте дипломат разместил картинку, на которой показаны перечисленные разновидности мостов с подписями, за исключением «керченских» — вместо иллюстрации там пустое место. Российские СМИ, в том числе агентство «РИА Новости», трактовали пост Кислицы как намек на готовящийся удар по Крымскому мосту.

За несколько дней до этого, 27 апреля, посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИДа Линас Линкявичюс разместил в X коллаж с фотографиями Крымского моста, запуска ракеты и президента России Владимира Путина. Публикацию он сопроводил подписью: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время». Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ назвал Линкявичуса «подневольной болонкой США» и пообещал, что дипломат «пожалеет о подобных оплошностях».

Зеленский сообщил о планах разрушить Крымский мост при новом наступлении
Политика
Владимир Зеленский

Власти России ранее предупреждали, что нападение на Крым приведет к эскалации, и Москва ответит «неотвратимым возмездием с применением любого оружия». Об этом, в частности, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Министр обороны Сергей Шойгу со своей стороны заявлял, что если ВСУ атакуют Крым ракетами, Россия в ответ ударит по украинским «центрам принятия решений». После ударов по Крымскому мосту российская сторона объявляла о ночных «ударах возмездия» по Украине.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в прошлом году обещал, что Россию ждет «много сюрпризов», в частности пригрозил взорвать Крымский мост. Украинская сторона ранее признала, что СБУ причастна к атакам на него 8 октября 2022 и 17 июля 2023 года. Президент Владимир Зеленский говорил, что этот объект используется для доставки боеприпасов в Крым и служит «законной целью». В апреле в интервью Bild он сказал, что ВСУ при новом наступлении намереваются разрушить мост.

Путин подчеркивал, что мост «уже давно не используется для военных перевозок». Атаки он назвал бессмысленным с военной точки зрения преступлением. В Кремле заявляли, что обеспечение безопасности Крымского моста «требует самых тщательных мер и проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что угрозы разрушить объект демонстрируют «абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Крымский мост ООН Сергей Кислица Украина
Материалы по теме
На Крымском мосту временно перекрыли движение
Политика
Алаудинов заявил об угрозе ударов по Крымскому мосту ракетами ATACMS
Политика
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Умер давший показания против поставщика Boeing бывший аудитор качества Бизнес, 03:37
Постпред Украины при ООН опубликовал список «основных типов мостов» Политика, 03:24
В Ростовской области уничтожили два беспилотника Политика, 03:05
Работодатели в России увеличили спрос на кровельщиков и монолитчиков Политика, 03:00
Пашинян заявил, что на делимитированных участках разместят погранвойска Политика, 02:42
Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью Политика, 02:29
Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе Политика, 02:09
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Медведчук обвинил Турчинова в организации событий в Одессе в 2014 году Политика, 01:50
Китай начал испытания третьего авианосца «Фуцзянь» Политика, 01:42
В США задержали более 1,5 тыс. человек на пропалестинских протестах Общество, 01:25
В парламенте Грузии повысили меры безопасности из-за протестов Политика, 01:10
В Киеве запланировали демонтировать памятник Жеглову и Шарапову Общество, 00:34
В Орловской области из-за дрона повредили объекты энергоструктуры Политика, 00:31
Поселок в Курской области остался без света после атаки беспилотника Политика, 00:06