Постпред Украины при ООН опубликовал список «основных типов мостов»

В списке «основных мостов на 2024 год» приведены консольные, арочные, вантовые, а также «керченские». Власти Украины ранее сообщили о планах разрушить Крымский мост, Россия обещала ответ с «применением любого оружия»

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал в своем X (бывшая Twitter) «список шести основных типов мостов на 2024 год», среди которых есть Крымский мост.

В перечне Кислицы фигурируют консольные, арочные, вантовые, висячие, а также «керченские мосты». В своем посте дипломат разместил картинку, на которой показаны перечисленные разновидности мостов с подписями, за исключением «керченских» — вместо иллюстрации там пустое место. Российские СМИ, в том числе агентство «РИА Новости», трактовали пост Кислицы как намек на готовящийся удар по Крымскому мосту.

За несколько дней до этого, 27 апреля, посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИДа Линас Линкявичюс разместил в X коллаж с фотографиями Крымского моста, запуска ракеты и президента России Владимира Путина. Публикацию он сопроводил подписью: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время». Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ назвал Линкявичуса «подневольной болонкой США» и пообещал, что дипломат «пожалеет о подобных оплошностях».

Власти России ранее предупреждали, что нападение на Крым приведет к эскалации, и Москва ответит «неотвратимым возмездием с применением любого оружия». Об этом, в частности, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Министр обороны Сергей Шойгу со своей стороны заявлял, что если ВСУ атакуют Крым ракетами, Россия в ответ ударит по украинским «центрам принятия решений». После ударов по Крымскому мосту российская сторона объявляла о ночных «ударах возмездия» по Украине.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в прошлом году обещал, что Россию ждет «много сюрпризов», в частности пригрозил взорвать Крымский мост. Украинская сторона ранее признала, что СБУ причастна к атакам на него 8 октября 2022 и 17 июля 2023 года. Президент Владимир Зеленский говорил, что этот объект используется для доставки боеприпасов в Крым и служит «законной целью». В апреле в интервью Bild он сказал, что ВСУ при новом наступлении намереваются разрушить мост.

Путин подчеркивал, что мост «уже давно не используется для военных перевозок». Атаки он назвал бессмысленным с военной точки зрения преступлением. В Кремле заявляли, что обеспечение безопасности Крымского моста «требует самых тщательных мер и проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что угрозы разрушить объект демонстрируют «абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции».