МИД обвинил Польшу в попытках разрушить отношения с Россией до основания

Польша проводит «лишенную представления о нормах морали, нравственности и права» политику, направленную на попытки разрушить до основания отношения с Россией, заявили в МИДе. Туда вызвали польского дипломата

Яцек Щлядевски (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Польша своими действиями стремится разрушить отношения с Россией до основания. Об этом заявили временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому в российском МИДе.

Его вызвали во внешнеполитическое ведомство и выразили решительный протест в связи с захватом польскими силовиками здания школы при российском посольстве.

«Польскому дипломату было также заявлено, что данный шаг является очередным звеном в проводимой Варшавой, лишенной представления о нормах морали, нравственности и права, политике, направленной на попытки досадить России и разрушить до основания наши отношения», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в Польше уничтожается советское мемориальное наследие, а также что власти «покровительствуют» «сознательной фальсификации» истории Второй мировой войны.

Помимо этого, Варшава предоставляет свою территорию в качестве «плацдарма по накачке оружием» Киева и отправляет польских наемников на Украину, заключили в российском министерстве.

Ранее, 29 апреля, представители мэрии Варшавы с сотрудниками полиции пришли к зданию школы при российском посольстве. После отказа открыть калитку они взломали ее и зашли на территорию.

В МИД Польши сочли, что российское посольство использовало здание не в дипломатических и консульских целях.

По словам советника-посланника дипмиссии Андрея Ордаша, на территории школы находились 29 человек, включая детей. В тот же день они покинули здание, на вывоз имущества дали еще неделю.

В МИД России назвали действия Польши «наглыми» и пообещали «жесткий ответ». Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Варшавой.