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Сотрудники школы при посольстве России в Варшаве покинули здание

Посольство России в Польше: все сотрудники покинули здание школы при дипмиссии в Варшаве
Все сотрудники и учителя покинули территорию школы при российском посольстве в Варшаве по требованию польских властей, заявил советник дипмиссии Ордаш. Он сказал, что на вывоз школьного имущества дали еще неделю
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Здание школы при российском посольстве в Варшаве покинули все сотрудники, заявил советник-посланник дипмиссии Андрей Ордаш, передает «РИА Новости».

По его словам, «проживавшие на территории школы учителя и другие сотрудники покинули здание с личными вещами». «Они переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве», — сказал он, добавив, что на вывоз школьного имущества польские власти дали еще семь дней.

Ордаш заверил, что посольство обеспечит продолжение учебного процесса для всех учеников школы. Ранее он говорил, что на территории школы находились 29 человек, включая детей.

Польские власти потребовали покинуть здание школы до 19:00 мск, после того как, получив отказ на требование пустить их на территорию, полиция и представители мэрии взломали замок.

Глава российской дипмиссии Сергей Андреев сказал, что посольство вынуждено подчиниться этим требованиям. МИД России расценил действия Польши как нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и «вторжение», пообещав «жесткий ответ».

Польский МИД счел, что российское посольство не использовало «в дипломатических и консульских целях» здание, где располагается школа, а также здание, где прежде жили дипломаты (теперь оно пустует и требует ремонта). Варшава после начала военной операции на Украине изъяла его у России и планировала передать Киеву.

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Кроме того, Польша изъяла замороженные после начала боев на Украине счета российских посольства и торгпредства. По данным Rzeczpospolita, речь шла об $1,1 млн. Россия в ответ заморозила счета польского посольства в Москве, Кремль пообещал ответить на изъятия средств.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Варшава Польша посольство России
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