МИД вызвал дипломата Польши из-за «захвата школы» при посольстве России

Польский дипломат пробыл в здании около 20 минут. Ранее МИД обещал «жесткий ответ» на действия Варшавы, которая потребовала освободить школу при российском посольстве

Яцек Щлядевски (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского вызвали в российский МИД в связи с «захватом здания школы» при российском посольстве в Варшаве, сообщило «РИА Новости».

В министерстве польский дипломат пробыл около 20 минут. Комментариев прессе он не дал.

Утром 29 апреля представители мэрии Варшавы с полицейскими пришли к зданию школы при российском посольстве. После отказа открыть калитку они взломали ее и зашли на территорию. В польском МИДе считают, что российская дипмиссия не использовала «в дипломатических и консульских целях» здание, в котором находится школа, а также здание, в котором прежде жили дипломаты (теперь оно пустует и требует ремонта). Варшава после начала спецоперации на Украине изъяла его у России и планировала передать Киеву.

По словам советника-посланника дипмиссии Андрея Ордаша, на территории школы находились 29 человек, включая детей. В тот же день они покинули здание, на вывоз имущества дали еще неделю.

В российском МИДе действия Польши назвали «наглыми» и пообещали «жесткий ответ». Правовую оценку случившемуся даст Следственный комитет.

На фоне случившегося замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. В МИДе отметили, что Россия имеет право их разорвать, но от этого решения пострадают живущие и работающие в Польше россияне, а также люди, которые выходят с территории Украины через Польшу и нуждаются в помощи с оформлением документов, подтверждением их статуса. Представитель министерства Мария Захарова также добавила, что российские дипломаты отстаивают сохранность советских памятников в Польше.