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Медведев усомнился в необходимости дипотношений с Польшей

Дмитрий Медведев: в дипотношениях с Польшей нет смысла, пока там у власти русофобы
Зампред Совбеза считает, что пока у власти в Польше только русофобы, а в боях на Украине участвуют польские наемники, в поддержании дипломатических отношений с Варшавой нет смысла
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

В дипломатических отношениях с Польшей нет смысла, пока там у власти русофобы, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем англоязычном аккаунте в Twitter, продублировав текст на польском языке.

«Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно для нас существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а на Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять», — заявил Медведев.

Политик и раньше говорил об исчезновении Польши как государства. После слов польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о праве Украины наносить удары по территории России Медведев заявил, что в случае прямого противостояния России и НАТО, «учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет».

Полиция и представители мэрии Польши 29 апреля потребовали пустить их на территорию школы при российском посольстве в Варшаве, но получили отказ, после чего они взломали замок и дали сотрудникам школы время до 19:00 мск на то, чтобы покинуть здание.

Посольство вынуждено подчиниться этим требованиям, сказал глава дипмиссии Сергей Андреев. МИД России расценил это как нарушение Венской конвенции и «вторжение», пообещав «жесткий ответ».

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство пребывания обязано «даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами».

До этого польский МИД счел, что российское посольство не использовало в дипломатических и консульских целях два здания: в первом располагается школа при дипмиссии, во втором прежде жили дипломаты, но теперь оно пустует и требует ремонта. Варшава после начала военной операции на Украине изъяла последнее у России и планировала передать Киеву.

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Помимо изъятия зданий после начала на Украине полномасштабных боев польские власти заморозили счета российского посольства и торгового представительства, а в этом году изъяли их. По данным Rzeczpospolita, речь шла об $1,1 млн. Россия в ответ заморозила счета посольства Польши в Москве, Кремль пообещал ответить на изъятия средств.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Дмитрий Медведев Польша дипотношения
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