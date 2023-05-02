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Twitter вернул запись Медведева про «русофобов в Польше»

Twitter вернул сообщение Медведева в соцсети про «русофобов у власти в Польше»
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Twitter снял ограничения с записи зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева про «русофобов у власти в Польше» в англоязычном аккаунте.

«Этот твит нарушает правила Twitter. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса», — сказано в сообщении платформы. Рядом появилась опция «Посмотреть» — при нажатии на нее соцсеть показывает исходный твит.

В конце апреля Медведев опубликовал запись о том, что в дипломатических отношениях России с Польшей нет смысла, пока в Варшаве у власти находятся «русофобы». «Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно для нас существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а на Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять», — написал политик.

Спустя несколько часов Twitter скрыл два поста Медведева в англоязычном и русскоязычном аккаунтах.

Материал дополняется.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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