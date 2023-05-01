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Медведев заявил о провале Маском задания из-за удаленных постов в Twitter

Медведев: глава Twitter Маск не справился с заданием и «прогнулся» под Госдеп и Украину
Twitter «прогнулся» под Госдепартамент США и Киев, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, после того как соцсеть заблокировала несколько его постов
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Илон Маск (справа)
Илон Маск (справа) (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск не справился с заданием и «прогнулся» под Госдепартамент США и Украину. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик отвечал на вопрос «РИА Новости» о том, почему, по его мнению, Twitter удалил один из его последних постов.

«Твиттер» прогнулся под Госдепом [США] и хохлами. Поступил так же, как когда-то с [президентом США Дональдом] Трампом. Илон [Маск] явно не справился с этим заданием, увы…», — ответил Медведев в телеграм-канале.

Twitter — это «всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента», считает зампред Совбеза. Россия «цинично» использовала ее «для продвижения наших пропагандистских целей», заявил он.

Днем 29 апреля Twitter удалил два поста Медведева в англоязычном и русскоязычном аккаунтах. Первое сообщение было опубликовано на английском и польском языках. В нем зампред Совбеза писал, что не видит смысла в поддержании дипломатических отношений с Польшей, пока там у власти находятся русофобы.

После того как администрация Twitter ограничила доступ к посту за нарушение правил соцсети, Медведев переопубликовал комментарий в своем русскоязычном блоге. Он сопроводил его сообщением следующего содержания: «Администрация Twitter ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки».

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В новом посте Медведев обратился к Маску со словами «и как тебе такое, @elonmusk?». Позднее администрация Twitter удалила и этот пост — также за нарушение правил.

В январе 2021 года Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа после штурма Капитолия «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». На тот момент у него было почти 90 млн подписчиков. Трамп назвал блокировку «полным позором» для США и заявил, что лишился свободы слова, потому что «леворадикальные дурни боятся правды».

В ноябре Маск, купивший соцсеть, запустил опрос и предложил пользователям решить, восстановить ли аккаунт Трампа. За это решение высказались 52% голосовавших. В конце месяца страница Трампа была восстановлена, однако экс-президент решил не возвращаться в соцсеть.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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