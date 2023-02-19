Чемезов рассказал о возросшем в 50 раз производстве некоторых боеприпасов

«Ростех» значительно увеличил производство некоторых видов боеприпасов, «объемы колоссальные», заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. Россия нарастила выпуск гиперзвуковых «Кинжалов»

Сергей Чемезов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

С февраля этого года предприятия «Ростеха» более чем в 50 раз увеличили объемы производства некоторой военной продукции. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. В первую очередь речь идет о боеприпасах, «конечно, там объемы колоссальные».

«По сути, мы тоже на передовой, у нас все предприятия работают в две, а то и в три смены, без выходных, без праздников. Мы работаем постоянно, чтобы обеспечить этот объем продукции, который мы обязаны доставить в армию», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Чемезова, доля гособоронзаказа в пакете «Ростеха» составляет практически половину. Отвечая на вопрос о том, как санкции влияют на производство, он заявил, что ограничения мешают, но они «заставили заниматься локализацией». «Если в 2014 году этих санкций не было, то сегодня было бы гораздо сложнее», — добавил он.

В конце января глава «Ростеха» отмечал, что расход боеприпасов всех типов (как артиллерийских снарядов и ракет, так и патронов для стрелкового оружия) действительно большой из-за ведения боевых действий на Украине, но публикации западных СМИ и заявления украинских политиков об их нехватке — «полная ерунда».

Говоря о росте объемов производства гиперзвуковых ракет «Кинжал», Чемезов сказал, что «он на поток встал уже давно»: «Просто первоначально не требовалось такое количество, как сейчас, поэтому мы сейчас увеличиваем».

Впервые о разработке в России новейшего гиперзвукового оружия, в частности авиационного ракетного комплекса «Кинжал», президент России Владимир Путин сообщил в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Как рассказывали в Минобороны, «Кинжал» сконструирован на базе самолета МиГ- 31, «который поднимается в воздух, разгоняется на большой высоте до определенных скоростей, и ракета начинает дальше уже свое автономное движение».

Впервые Минобороны отчиталось о применении «Кинжала» в ходе боевых действий на Украине в марте 2022 года. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, по состоянию на август ракетные комплексы применялись трижды.