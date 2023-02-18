Пригожин отверг связь ЧВК «Вагнер» с российской армией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Кибербезопасность в финансах: как защищаться от атак через третьи стороны РБК+, 16:10
Кто стал победителем рекламного сезона по версии Red Apple РБК Стиль, 16:00
Золотой рецепт оливье: кто создает готовые блюда для ретейла Новая экономика, 15:59
В ДР Конго футболистки избили судью во время матча. Видео Спорт, 15:57
В Хмельницкой области сообщили о повреждении военного объекта Политика, 15:52
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 15:42
Пригожин отверг связь ЧВК «Вагнер» с российской армией Политика, 15:36
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
«Северсталь» обыграла «Спартак» и вышла в плей-офф КХЛ Спорт, 15:17
Китай предложит новый план урегулирования конфликта на Украине Политика, 14:58
Коррекция фигуры: что можно сделать без хирургии и реабилитации РБК и Вирсавия, 14:56
Генсек НАТО счел победу России опаснее эскалации конфликта на Украине Политика, 14:45
На Долгопрудненском кладбище прошли похороны отца Александра Овечкина Спорт, 14:42
Минобороны сообщило о взятии под контроль села Гряниковка на Харьковщине Политика, 14:38
Первая ракетка России прекратила сотрудничество с испанским тренером Спорт, 14:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Пригожин отверг связь ЧВК «Вагнер» с российской армией

Евгений Пригожин: ЧВК «Вагнер» не имеет отношения к российской армии
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» не имела и не имеет отношения к российской армии, заявил ее основатель Евгений Пригожин. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба в телеграм-канале.

«ЧВК «Вагнер» никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии. ЧВК «Вагнер» — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру», — сказал ее основатель.

Так Пригожин отреагировал на высказывание французского президента Эмманюэля Макрона. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности тот вспомнил, как год назад говорил с российским коллегой Владимиром Путиным. Тогда, по словам Макрона, президент России заверил его, что страна «не имеет никакого отношения к группе Вагнера».

Тем не менее с тех пор ЧВК поддерживала военные усилия России, сказал Макрон. Таким образом Москва «официально подтвердила тот факт, что «Вагнер» был явным, прямым, военно-дипломатическим, неомафиозным посредником России по всему миру», заявил президент Франции.

Макрон, по словам Пригожина, «живет в мире иллюзий» и имеет слабое представление о происходящем в Москве и Африке.

После начала российской военной операции на Украине президент Франции неоднократно созванивался с Путиным. Впервые политики созвонились в день ее начала, 24 февраля. Тогда Путин «исчерпывающе» разъяснил Макрону причины спецоперации, говорили в пресс-службе Кремля. Французский президент, в свою очередь, призвал Россию немедленно прекратить военные действия и выразил солидарность с Киевом.

Читайте на РБК Pro
Извинительные 835 слов: как CEO стартапа из США каялся перед клиентами
Инфляция в мире снижается. Почему ставки центробанков будут расти дальше
ФРС замедлила темп повышения ставок. Что ждет рынки и экономику
«Гуру плагиата»: 4 предпринимателя, которые разбогатели на чужих идеях

Впоследствии президент Франции продолжал созваниваться с российским коллегой. Он делает это по просьбе украинского президента Владимира Зеленского, поясняли во французком МИДе. В январе Макрон сообщил, что его критикуют за поддержание контактов с Москвой, но заявил о желании продолжать переговоры.

При этом спустя три недели французский президент заявил, что «сегодня не время для [мирного] диалога». Он высказал мнение, что Россия должна «потерпеть поражение» в конфликте на Украине.

Россия неоднократно заявляла, что мирному диалогу препятствуют Украина и ее западные союзники, а задачи военной операции в любом случае будут выполнены. Зеленский условием для мира называл вывод российских войск на границы Украины 1991 года.

Теги
Персоны
Эмманюэль Макрон Евгений Пригожин Вагнер

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Зеленский увидел изменение позиции Макрона после слов об унижении России
Политика
Захарова назвала абсурдом оценку Макроном поставок истребителей Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter