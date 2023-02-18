Пригожин отверг связь ЧВК «Вагнер» с российской армией

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Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» не имела и не имеет отношения к российской армии, заявил ее основатель Евгений Пригожин. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба в телеграм-канале.

«ЧВК «Вагнер» никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии. ЧВК «Вагнер» — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру», — сказал ее основатель.

Так Пригожин отреагировал на высказывание французского президента Эмманюэля Макрона. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности тот вспомнил, как год назад говорил с российским коллегой Владимиром Путиным. Тогда, по словам Макрона, президент России заверил его, что страна «не имеет никакого отношения к группе Вагнера».

Тем не менее с тех пор ЧВК поддерживала военные усилия России, сказал Макрон. Таким образом Москва «официально подтвердила тот факт, что «Вагнер» был явным, прямым, военно-дипломатическим, неомафиозным посредником России по всему миру», заявил президент Франции.

Макрон, по словам Пригожина, «живет в мире иллюзий» и имеет слабое представление о происходящем в Москве и Африке.

После начала российской военной операции на Украине президент Франции неоднократно созванивался с Путиным. Впервые политики созвонились в день ее начала, 24 февраля. Тогда Путин «исчерпывающе» разъяснил Макрону причины спецоперации, говорили в пресс-службе Кремля. Французский президент, в свою очередь, призвал Россию немедленно прекратить военные действия и выразил солидарность с Киевом.

Впоследствии президент Франции продолжал созваниваться с российским коллегой. Он делает это по просьбе украинского президента Владимира Зеленского, поясняли во французком МИДе. В январе Макрон сообщил, что его критикуют за поддержание контактов с Москвой, но заявил о желании продолжать переговоры.

При этом спустя три недели французский президент заявил, что «сегодня не время для [мирного] диалога». Он высказал мнение, что Россия должна «потерпеть поражение» в конфликте на Украине.

Россия неоднократно заявляла, что мирному диалогу препятствуют Украина и ее западные союзники, а задачи военной операции в любом случае будут выполнены. Зеленский условием для мира называл вывод российских войск на границы Украины 1991 года.