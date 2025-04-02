Келлог назвал возможные цели новых санкций США против России

Спецпосланник допустил ужесточение санкций против России для достижения соглашения по Украине и заявил, что целями ограничений могут стать заблокированные активы и теневой флот танкеров. Москва считает санкции незаконными

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США могут ввести санкции в отношении российской нефти, а также нацелиться на заблокированные российские активы на фоне проблем с достижением прекращения огня, заявил Fox Business спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.

Санкции следует ужесточать, чтобы добиться нужного результата, сказал Келлог. Он напомнил слова главы Минфина США Скотта Бессента о том, что Вашингтон «без колебаний» повысит уровень санкционного давления на Россию до максимального.

Министр финансов говорил, что санкции, введенные при президенте Джо Байдене, можно оценить на три из десяти, а те, что были последними (тогда ограничения ввели против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза»), — на шесть из десяти. Теперь же США могут ввести санкции на десять из десяти.

«Смотрите, вы говорите о российских суверенных активах. Это те $300 млрд, которые хранятся в Бельгии. Можно было бы заняться ими. Взгляните на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти по всему миру. 70% этой нефти поступает через Балтийское море. Можно фактически перекрыть его», — сказал Келлог.

Келлог повторил, что Трамп расстроен из-за позиций Украины и России по поводу прекращения огня. Президент США 30 марта сказал, что был «очень зол» и «взбешен» из-за предложения Владимира Путина ввести временное управление под эгидой ООН для проведения на Украине выборов.

Также Трамп заявил, что может ввести новые нефтяные санкции против России, если сочтет, что соглашение о прекращении огня сорвано «по вине России». По его словам, речь будет идти о вторичных пошлинах: это будет означать, что те, кто будет закупать нефть у России, не смогут вести бизнес в США.

Большая часть российских активов заморожена в Европе, источники Reuters говорили, что в США заблокировано только $7 млрд. В конце марта несколько американских сенаторов предложили использовать активы для помощи Украине.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что вопрос введения новых санкций в отношении российской нефти обсуждается с США. Россия предупреждала, что любые действия со своими активами на Западе будет расценивать как воровство и обратится в суды.