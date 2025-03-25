Четверо сенаторов призвали США использовать замороженные активы России

Четверо членов Сената спросили Госдеп, будут ли США побуждать союзников использовать замороженные российские активы для Украины и собирается ли Вашингтон направить замороженные в США средства ($7 млрд) для военной помощи Киеву

Линдси Грэм (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Тодд Янг и демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн направили главе Госдепа Марко Рубио письмо с требованием использовать замороженные российские активы в размере $300 млрд для помощи Украины. Об этом сообщает Reuters.

«Считает ли администрация, что блокированные США и ЕС активы следует использовать в качестве рычага давления в переговорах с Россией, чтобы положить конец войне? Если да, то каким образом?» — приводит агентство один из вопросов, которые заданы в письме.

Авторы послания также напрямую спрашивают, собирается ли американская администрация разработать стратегию, чтобы побудить ЕС, G7 и других союзников использовать российские активы, и будут ли активы, замороженные в США, использованы для оборонной поддержки Украины. Большая часть блокированных средств находится в ЕС, источники Reuters говорят, что в США заморожены только $7 млрд.

Вопрос о конфискации российских активов в марте стал активнее обсуждаться в ЕС, сообщали Bloomberg и Reuters. Однако в заявлении лидеров стран союза по итогам последнего саммита не было сказано о каких-либо намерениях Брюсселя относительно этих средств кроме того, что они будут блокированы до тех пор, пока не прекратится конфликт.

Евросоюз использует иной механизм частичного использования активов: Украине выделен кредит на €18 млрд, который будет погашен за счет прибыли от активов России.

Politico сообщало, что в европейских странах по-разному относятся к идее конфискации. Например, бельгийский премьер Барт де Вевер говорил, что изъятие активов станет «актом войны», другие государства, например Франция, поддерживают эту инициативу.

Россия предупреждала, что любые действия со своими активами на Западе будет расценивать как воровство и обратится в суды. Reuters в феврале писал со ссылкой на источники, что в рамках потенциальных договоренностей по послевоенному восстановлению Украины Россия готова согласиться на использование замороженных активов с тем условием, что часть средств пойдет исключительно на нужды тех регионов, которые вошли в состав России по результатам референдумов.