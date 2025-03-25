 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Четверо сенаторов призвали США использовать замороженные активы России

Reuters: четверо сенаторов призвали США использовать замороженные активы России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Четверо членов Сената спросили Госдеп, будут ли США побуждать союзников использовать замороженные российские активы для Украины и собирается ли Вашингтон направить замороженные в США средства ($7 млрд) для военной помощи Киеву
Линдси Грэм
Линдси Грэм (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Тодд Янг и демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн направили главе Госдепа Марко Рубио письмо с требованием использовать замороженные российские активы в размере $300 млрд для помощи Украины. Об этом сообщает Reuters.

«Считает ли администрация, что блокированные США и ЕС активы следует использовать в качестве рычага давления в переговорах с Россией, чтобы положить конец войне? Если да, то каким образом?» — приводит агентство один из вопросов, которые заданы в письме.

Авторы послания также напрямую спрашивают, собирается ли американская администрация разработать стратегию, чтобы побудить ЕС, G7 и других союзников использовать российские активы, и будут ли активы, замороженные в США, использованы для оборонной поддержки Украины. Большая часть блокированных средств находится в ЕС, источники Reuters говорят, что в США заморожены только $7 млрд.

Reuters сообщил о готовности Москвы отдать часть замороженных $300 млрд
Политика
Виды Москвы

Вопрос о конфискации российских активов в марте стал активнее обсуждаться в ЕС, сообщали Bloomberg и Reuters. Однако в заявлении лидеров стран союза по итогам последнего саммита не было сказано о каких-либо намерениях Брюсселя относительно этих средств кроме того, что они будут блокированы до тех пор, пока не прекратится конфликт.

Евросоюз использует иной механизм частичного использования активов: Украине выделен кредит на €18 млрд, который будет погашен за счет прибыли от активов России.

Politico сообщало, что в европейских странах по-разному относятся к идее конфискации. Например, бельгийский премьер Барт де Вевер говорил, что изъятие активов станет «актом войны», другие государства, например Франция, поддерживают эту инициативу.

Россия предупреждала, что любые действия со своими активами на Западе будет расценивать как воровство и обратится в суды. Reuters в феврале писал со ссылкой на источники, что в рамках потенциальных договоренностей по послевоенному восстановлению Украины Россия готова согласиться на использование замороженных активов с тем условием, что часть средств пойдет исключительно на нужды тех регионов, которые вошли в состав России по результатам референдумов.

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу

Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии

Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц

Путин передал Трампу «личный» подарок

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией

Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
сенаторы Линдси Грэм российские активы конфискация США
Материалы по теме
ЕС отказался размораживать российские активы
Политика
Премьер Бельгии счел «актом войны» возможное изъятие российских активов
Политика
Bloomberg сообщил о прогрессе Европы в обсуждении изъятия активов России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 91,53 (+0,1) Инвестиции, 24 мар, 18:20 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 83,87 (-0,77) Инвестиции, 24 мар, 18:20
38-я церемония вручения кинопремии «Ника». ФоторепортажОбщество, 01:11 
«Звезда» сообщила о ранении еще одного журналиста при ударе HIMARSПолитика, 00:55
Как российская делегация покинула место переговоров с США. ВидеоПолитика, 00:40
«РИА Новости» узнало о настрое российской делегации после переговоровПолитика, 00:33
Сюрпризы и разочарования. Главные итоги сезона КХЛСпорт, 00:27
Четверо сенаторов призвали США использовать замороженные активы РоссииПолитика, 00:18
Глава ЛНР уточнил число погибших от ракетного удара ВСУПолитика, 00:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Kept назвали недружественные страны, чей бизнес чаще остается в РоссииЭкономика, 00:00
Маск сообщил о ежедневных угрозах расправой сотрудникам DOGEПолитика, 24 мар, 23:46
«Мастер и Маргарита», Снигирь и Цыганов получили премию «Ника»Общество, 24 мар, 23:40
Организаторы ударов по российским аэродромам заочно получили пожизненноеПолитика, 24 мар, 23:25
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 24 мар, 22:41
Госдеп назвал цель переговоров России и США в Саудовской АравииПолитика, 24 мар, 22:34
Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часовПолитика, 24 мар, 22:34