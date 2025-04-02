 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

The Telegraph узнала о сомнениях команды Трампа насчет перемирия к Пасхе

The Telegraph: команда Трампа сомневается в перемирии на Украине к Пасхе
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп недоволен заявлениями России и Украины, его администрация намерена надавить на обе стороны, чтобы добиться прекращения огня. К 20 апреля его вряд ли достичь, считают в Белом доме
Фото: Андрей Дубчак / AP / ТАСС
Фото: Андрей Дубчак / AP / ТАСС

В Белом доме признали, что к 20 апреля достичь перемирия на Украине не удастся, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Ранее Bloomberg сообщал, что США все еще надеются добиться прекращения огня к этому дню, когда и православные, и католические христиане празднуют Пасху. Уже тогда источники агентства отмечали, что сроки могут сдвинуться из-за больших разногласий у сторон конфликта.

Собеседники Telegraph говорят, что ранее американская сторона была недовольна позицией Киева, в том числе касательно сделки по полезным ископаемым, а теперь в команде Трампа разочарованы тактикой затягивания времени Россией. Поэтому в Вашингтоне хотят оказать давление и на Москву, и на Киев, чтобы они согласились на шаги по урегулированию.

Источники Reuters ранее также сообщили, что администрация Трампа сомневается в вероятности добиться мирного соглашения в ближайшие несколько месяцев и разрабатывает новые планы давления на стороны конфликта.

Трамп обвинил Россию в «затягивании времени» по перемирию с Украиной
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

31 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп недоволен «комментариями, сделанными лидерами обеих сторон» конфликта на Украине. Днем ранее глава государства в интервью NBC заявил, что был «очень зол» и «взбешен» из-за предложения Владимира Путина. Тот высказал идею, что на Украине можно было бы ввести временное управление под эгидой ООН для проведения там выборов. Благодаря этому в Киеве появится власть, с которой можно будет заключить мирные договоренности, указывал глава государства.

Президента Украины Владимира Зеленского Путин считает нелегитимным, так как срок его полномочий истек в мае 2024-го. Выборы не состоялись из-за введенного в стране военного положения, но могут пройти спустя несколько месяцев после его отмены. В конце февраля Верховная рада приняла резолюцию о полномочиях Зеленского. В соответствии с документом действующий президент остается главой государства, а выборы пройдут после установления мира.

Зеленский, говорил Трамп, хочет попытаться отказаться от сделки с США по полезным ископаемым. Такое решение приведет к «большим проблемам», отметил американский президент.

Путин, как говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, остается открытым к переговорам о мире на Украине, но Кремль видит «абсолютное нежелание киевского режима идти такой же дорогой».

Читайте РБК в Telegram.

Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану

США вывели из-под санкций Карину Ротенберг

Спецпосланник Путина приедет на встречу в Белый дом

Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми

Центробанк усилит контроль за мошенниками

Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии

В Белом доме подсчитают, во сколько США обойдется содержание Гренландии

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню

Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Украина Россия мирные переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что Путин не отвергал предложение о прекращении огня
Политика
Reuters рассказал о сомнениях Белого дома в достижении перемирия весной
Политика
Трамп обвинил Россию в «затягивании времени» по перемирию с Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 91,2 (-0,76) Инвестиции, 17:54 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 84,55 (-0,32) Инвестиции, 17:54
В Минэкономразвития объяснили падение темпов роста ВВПЭкономика, 22:14
Упавший в Иркутской области Ту-22М3 оставил без света 210 домовОбщество, 21:51
«Локомотив» первым вышел в четвертьфинал Кубка ГагаринаСпорт, 21:44
CNN сообщил, что глава РФПИ Дмитриев прибыл в ВашингтонПолитика, 21:44
Келлог назвал возможные цели новых санкций США против РоссииПолитика, 21:42
В Сбербанке пообещали не отключать старые версии приложения до конца годаФинансы, 21:37
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Сбербанке сообщили об отключении старых версий приложения на AndroidТехнологии и медиа, 21:13
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:08
i24News узнал о планах Трампа встретиться с главой СирииПолитика, 21:03
ISU пожизненно отстранил украинского судью за попытку повлиять на оценкиСпорт, 21:02
The Telegraph узнала о сомнениях команды Трампа насчет перемирия к ПасхеПолитика, 20:48
В московском метро женщина толкнула знакомого на прибывающий поездОбщество, 20:37
В Минобороны назвали предварительную причину крушения Ту-22М3Общество, 20:22