The Telegraph узнала о сомнениях команды Трампа насчет перемирия к Пасхе

Трамп недоволен заявлениями России и Украины, его администрация намерена надавить на обе стороны, чтобы добиться прекращения огня. К 20 апреля его вряд ли достичь, считают в Белом доме

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В Белом доме признали, что к 20 апреля достичь перемирия на Украине не удастся, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Ранее Bloomberg сообщал, что США все еще надеются добиться прекращения огня к этому дню, когда и православные, и католические христиане празднуют Пасху. Уже тогда источники агентства отмечали, что сроки могут сдвинуться из-за больших разногласий у сторон конфликта.

Собеседники Telegraph говорят, что ранее американская сторона была недовольна позицией Киева, в том числе касательно сделки по полезным ископаемым, а теперь в команде Трампа разочарованы тактикой затягивания времени Россией. Поэтому в Вашингтоне хотят оказать давление и на Москву, и на Киев, чтобы они согласились на шаги по урегулированию.

Источники Reuters ранее также сообщили, что администрация Трампа сомневается в вероятности добиться мирного соглашения в ближайшие несколько месяцев и разрабатывает новые планы давления на стороны конфликта.

31 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп недоволен «комментариями, сделанными лидерами обеих сторон» конфликта на Украине. Днем ранее глава государства в интервью NBC заявил, что был «очень зол» и «взбешен» из-за предложения Владимира Путина. Тот высказал идею, что на Украине можно было бы ввести временное управление под эгидой ООН для проведения там выборов. Благодаря этому в Киеве появится власть, с которой можно будет заключить мирные договоренности, указывал глава государства.

Президента Украины Владимира Зеленского Путин считает нелегитимным, так как срок его полномочий истек в мае 2024-го. Выборы не состоялись из-за введенного в стране военного положения, но могут пройти спустя несколько месяцев после его отмены. В конце февраля Верховная рада приняла резолюцию о полномочиях Зеленского. В соответствии с документом действующий президент остается главой государства, а выборы пройдут после установления мира.

Зеленский, говорил Трамп, хочет попытаться отказаться от сделки с США по полезным ископаемым. Такое решение приведет к «большим проблемам», отметил американский президент.

Путин, как говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, остается открытым к переговорам о мире на Украине, но Кремль видит «абсолютное нежелание киевского режима идти такой же дорогой».