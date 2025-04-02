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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил об открытости Путина к переговорам о мире

Песков: Путин открыт к переговорам, однако Киев не хочет идти этой дорогой
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Президент России Владимир Путин остается открытым к переговорам о мире на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Путин готов искать пути урегулирования конфликта «политико-дипломатическими методами». Это подтверждает решение российской стороны присоединиться к временному мораторию на удары по энергообъектам.

Однако, как подчеркнул Песков, Кремль видит «абсолютное нежелание киевского режима идти такой же дорогой».

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. В тот же день Путин отдал военным соответствующий приказ. Президент Украины Владимир Зеленский временное прекращение огня поддержал.

Российская сторона за время действия моратория несколько раз обвиняла Украину в атаках на энергообъекты.

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