Песков заявил об открытости Путина к переговорам о мире
Президент России Владимир Путин остается открытым к переговорам о мире на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, Путин готов искать пути урегулирования конфликта «политико-дипломатическими методами». Это подтверждает решение российской стороны присоединиться к временному мораторию на удары по энергообъектам.
Однако, как подчеркнул Песков, Кремль видит «абсолютное нежелание киевского режима идти такой же дорогой».
Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. В тот же день Путин отдал военным соответствующий приказ. Президент Украины Владимир Зеленский временное прекращение огня поддержал.
Российская сторона за время действия моратория несколько раз обвиняла Украину в атаках на энергообъекты.
Читайте РБК в Telegram.
Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня
Умер актер Вэл Килмер. Главные роли в его карьере
CNN: глава РФПИ Дмитриев встретится в Вашингтоне с Уиткоффом
Оценка стоимости российских компаний выросла второй год подряд
В США демократ 25 часов выступал в сенате с критикой Трампа
Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке
Сколько новых миллиардеров появилось в России
Какую выручку получили топ-10 российских букмейкеров по итогам 2024 года
Овечкин побил новый рекорд и сократил отставание от Гретцки до трех голов.
Какие страны могут сильнее пострадать от пошлин США. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов