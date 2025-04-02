Reuters рассказал о сомнениях Белого дома в достижении перемирия весной

Если в Вашингтоне последние недели жаловались на то, как Киев ведет переговоры, то в последние дни там все больше разочаровываются в Москве и обсуждают, какие санкции могли бы подтолкнуть ее к соглашению, сообщает Reuters

Президент США Дональд Трамп (Фото: Bill Pugliano / Getty Images)

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа в последние дни усомнились в вероятности того, что Вашингтон сможет добиться мирного соглашения в ближайшие несколько месяцев, сообщает Reuters. По словам двух американских чиновников, в администрации разрабатывают новые планы давления на Киев и Москву.

В начале своего второго президентского срока Трамп и его главные советники планировали достичь полного прекращения огня к апрелю или маю и затем рассчитывали выступить посредниками в заключении прочного мирного соглашения в последующие месяцы. Однако ни одно из соглашений не кажется неизбежным, что грозит затягиванием конфликта и необходимостью большей поддержки для Киева со стороны Запада, сказали собеседники. Такой исход стал бы проклятием для американского лидера, который неоднократно обещал скорое завершение конфликта, отмечает агентство.

По данным Reuters, если высокопоставленные чиновники последние недели в частном порядке жаловались на то, как Киев ведет переговоры, то в последние дни они все больше разочаровываются в Москве. По словам источников, в ходе серии встреч и телефонных разговоров в минувшие выходные чиновники Белого дома и Госдепартамента признали, что президент России Владимир Путин «активно сопротивляется» попыткам Вашингтона заключить прочное мирное соглашение. Теперь они обсуждают, какие экономические или дипломатические санкции могли бы подтолкнуть Москву к соглашению.

Трамп последнее время уверял, что доверяет российскому коллеге и что верит в его готовность к миру, однако в последние дни Белый дом стал настороженно относиться к намерениям Москвы, сообщили собеседники. Хотя американский лидер и продолжает выражать уверенность в том, что Россия хочет положить конец конфликту, отмечают они.

Журналистка Fox News Джеки Хайнрих сообщила в X со ссылкой на источник, что глава Белого дома разочарован Путиным и считает, что Россия затягивает переговоры о всеобъемлющем прекращении огня на Украине. По ее словам, в администрации сейчас, в частности, обсуждают возможность введения «агрессивных санкций» против России, в том числе против российского «теневого флота».

Американский президент на днях пригрозил, что введет «вторичные пошлины» для покупателей российской нефти, если решит, что не удастся заключить перемирие на Украине по вине России. Он заявил, что был «очень зол» и «взбешен» после предложения Путина обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН, что, по его мнению, позволит провести там выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием» правительство, с которым Москва могла бы вести переговоры.

По словам главы Белого дома, он не хотел бы вводить пошлины на российскую нефть, но хочет убедиться, что Путин согласится на сделку по прекращению конфликта и «доведет дело до конца».

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий. Продолжаем наши контакты с американской стороной», — заявили в ответ на слова Трампа в Кремле.

Американский лидер также обвинил украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что тот хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и посулил ему «большие проблемы», если он это сделает.