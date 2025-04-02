 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Reuters рассказал о сомнениях Белого дома в достижении перемирия весной

Reuters: в Белом доме усомнились в достижении перемирия в ближайшие месяцы
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Если в Вашингтоне последние недели жаловались на то, как Киев ведет переговоры, то в последние дни там все больше разочаровываются в Москве и обсуждают, какие санкции могли бы подтолкнуть ее к соглашению, сообщает Reuters
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп (Фото: Bill Pugliano / Getty Images)

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа в последние дни усомнились в вероятности того, что Вашингтон сможет добиться мирного соглашения в ближайшие несколько месяцев, сообщает Reuters. По словам двух американских чиновников, в администрации разрабатывают новые планы давления на Киев и Москву.

В начале своего второго президентского срока Трамп и его главные советники планировали достичь полного прекращения огня к апрелю или маю и затем рассчитывали выступить посредниками в заключении прочного мирного соглашения в последующие месяцы. Однако ни одно из соглашений не кажется неизбежным, что грозит затягиванием конфликта и необходимостью большей поддержки для Киева со стороны Запада, сказали собеседники. Такой исход стал бы проклятием для американского лидера, который неоднократно обещал скорое завершение конфликта, отмечает агентство.

По данным Reuters, если высокопоставленные чиновники последние недели в частном порядке жаловались на то, как Киев ведет переговоры, то в последние дни они все больше разочаровываются в Москве. По словам источников, в ходе серии встреч и телефонных разговоров в минувшие выходные чиновники Белого дома и Госдепартамента признали, что президент России Владимир Путин «активно сопротивляется» попыткам Вашингтона заключить прочное мирное соглашение. Теперь они обсуждают, какие экономические или дипломатические санкции могли бы подтолкнуть Москву к соглашению.

Белый дом сообщил, когда Трамп отправится в свою первую поездку за рубеж
Политика
Дональд Трамп

Трамп последнее время уверял, что доверяет российскому коллеге и что верит в его готовность к миру, однако в последние дни Белый дом стал настороженно относиться к намерениям Москвы, сообщили собеседники. Хотя американский лидер и продолжает выражать уверенность в том, что Россия хочет положить конец конфликту, отмечают они.

Журналистка Fox News Джеки Хайнрих сообщила в X со ссылкой на источник, что глава Белого дома разочарован Путиным и считает, что Россия затягивает переговоры о всеобъемлющем прекращении огня на Украине. По ее словам, в администрации сейчас, в частности, обсуждают возможность введения «агрессивных санкций» против России, в том числе против российского «теневого флота».

Американский президент на днях пригрозил, что введет «вторичные пошлины» для покупателей российской нефти, если решит, что не удастся заключить перемирие на Украине по вине России. Он заявил, что был «очень зол» и «взбешен» после предложения Путина обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН, что, по его мнению, позволит провести там выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием» правительство, с которым Москва могла бы вести переговоры.

По словам главы Белого дома, он не хотел бы вводить пошлины на российскую нефть, но хочет убедиться, что Путин согласится на сделку по прекращению конфликта и «доведет дело до конца».

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий. Продолжаем наши контакты с американской стороной», — заявили в ответ на слова Трампа в Кремле.

Американский лидер также обвинил украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что тот хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и посулил ему «большие проблемы», если он это сделает.

Читайте РБК в Telegram.

Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Франция сменила посла в России

Умер зампредседателя Конституционного суда Сергей Маврин

Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке

Сколько новых миллиардеров появилось в России

В стрелковом клубе погиб депутат

Путин отдал фамильные монеты времен СССР на создание памятника

Путину доложили о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергообъектам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп перемирие прекращение огня конфликт на Украине
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Белый дом заявил, что Трамп лично вовлечен в урегулирование на Украине
Политика
Bloomberg узнал о поиске Индией альтернатив нефти из России из-за Трампа
Политика
Насколько реально выдвижение Трампа на третий президентский срок
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 91,96 (-0,46) Инвестиции, 01 апр, 23:03 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 84,87 (-0,63) Инвестиции, 01 апр, 23:03
Литва передала Украине шесть систем ПВОПолитика, 00:51
Умер российский актер и режиссер Рашид ТугушевОбщество, 00:30
Reuters рассказал о сомнениях Белого дома в достижении перемирия веснойПолитика, 00:27
После атаки беспилотников в Таганроге ввели режим ЧСПолитика, 00:08
Вучич заявил, что Сербия сама освободилась во Вторую мировуюПолитика, 01 апр, 23:54
При атаке дронов в Таганроге пострадали два человекаПолитика, 01 апр, 23:48
Путин наградил абхазского бойца орденом Мужества посмертноПолитика, 01 апр, 23:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Журналистка Fox News узнала о планах Трампа ввести «агрессивные санкции»Политика, 01 апр, 23:11
Трамп запланировал смягчить правила экспорта военной техникиПолитика, 01 апр, 23:02
Два многоквартирных дома в Таганроге повреждены из-за атаки дроновПолитика, 01 апр, 22:59
Россиянин пропал без вести после землетрясения в МьянмеПолитика, 01 апр, 22:41
Алаудинов заявил об атаке ВСУ на эвакуационную группу спецназа «Ахмат»Политика, 01 апр, 22:17
Американка случайно отдала куртку с лотерейным билетом на $2,5 млнОбщество, 01 апр, 22:15
Путин упростил выдачу российских водительских прав гражданам АбхазииОбщество, 01 апр, 22:07