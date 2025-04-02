Суд ЕС аннулировал санкции против Пумпянского и его семьи

Суд ЕС постановил аннулировать санкции против бизнесмена и его семьи, введенные в марте 2022 года. Совет Евросоюза тогда счел их причастными к «дестабилизации суверенитета и территориальной целостности Украины»

Дмитрий Пумпянский (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Суд ЕС отменил очередное продление санкций против бизнесмена Дмитрия Пумпянского, его супруги Галины и сына Александра, в период с марта 2024-го по сентябрь 2024 года следует из опубликованного судебного решения.

Обязанность оплатить судебные издержки была возложена на Совет ЕС.

Согласно материалам дела, Пумпянский и члены его семьи обосновывали свои требования незаконностью оспариваемых критериев включения в черный список, ошибками оценки, а также нарушениями Хартии основных прав. Совет ЕС счел их причастными к «действиям по дестабилизации суверенитета и территориальной целостности Украины». Европейский суд счел это утверждение недоказанным.

В отмене первоначальных санкций, введенных против Пумпянского в марте 2022 года, было отказано, по делу слушается апелляция.

Пумпянский попал под санкции в середине марта 2022 года. Ему запретили въезд в страны объединения и заморозили активы. В тот момент он входил в совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) и был президентом и бенефициаром группы «Синара». Бизнесмен почти сразу покинул эти посты. С 2010 года он также возглавлял Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП).

РБК обратился за комментарием в СОСПП.

Осенью 2023 года европейский суд отказался отменить ограничения против бизнесмена, отметив его вовлеченность в нефтегазовый сектор экономики России. Пумпянский это решение обжаловал. Летом 2024-го суд встал на его сторону, однако из-за продления ограничений бизнесмен продолжал оставаться в санкционных списках. Окончательное решение о его исключении оттуда должен принять Совет ЕС.

Ранее Александр Пумпянский, бывший член советов директоров ТМК и «Синары», добился снятия санкций ЕС, однако его требование компенсации в размере €100 тыс. суд счел необоснованным. В марте 2024-го ограничения против него также продлили с изменением формулировки причин.