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Суд ЕС отменил санкции против сына миллиардера Пумпянского

Евросоюз отменил санкции против бизнесмена Александра Пумпянского
Прежде он жаловался на жизнь в Швейцарии, которой мешают ограничения: арендованную BMW X7 забрали, продукты стало невозможно купить. Суд ЕС принял его аргументы, но компенсацию платить отказался. Санкции против его отца еще в силе
Александр Пумпянский
Александр Пумпянский (Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС)

Суд Евросоюза постановил отменить санкции против бизнесмена Александра Пумпянского, сына Дмитрия Пумпянского ($1,7 млрд по версии Forbes). Решение суда опубликовано на сайте структуры.

Суд отказал ему в выплате €100 тыс. в качестве компенсации, сочтя требование необоснованным.

В то же время суд оставил в силе санкции против Германа Хана — сооснователя «Альфа-Групп», акционера Альфа-банка и бывшего члена совета директоров кредитной организации.

Александр Пумпянский попал в санкционные списки в середине марта 2022 года, затем ограничения дважды продлевались. Причиной стало то, что он состоял в совете директоров Трубной металлургической компании (ТМК), сотрудничающей с российскими властями и госпредприятиями, среди которых «Роснефть», «Газпром» и РЖД. В том же месяце Пумпянский покинул советы директоров группы «Синара», банка «Синара» и ТМК.

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Александр Пумпянский жаловался на жизнь после введения санкций и отказывался считать себя олигархом. Он живет в Швейцарии, гражданство которой имеет с 2016 года. Эта страна не входит в ЕС, но копирует большинство санкций. По его словам, он потерял возможность платить по ипотеке, покупать продукты, его номер телефона был заблокирован оператором Swisscom, а арендованный автомобиль серии BMW X7 потребовали вернуть.

Добиться отмены санкций пытается и его отец, Дмитрий Пумпянский. В сентябре суд Евросоюза отказал ему. Суд признал, что тот «не играл непосредственной роли в военном наступлении на Украине», однако вовлечен в нефтегазовый сектор экономики России, значимый для Москвы. Его включение в санкционный реестр сочтено обоснованным.

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Власти России считают санкции необоснованными и незаконными. Блокировку активов российских бизнесменов в Москве сравнивали с кражей.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Пумпянский отмена санкций санкции ЕС
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