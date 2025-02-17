Суд ЕС обсудил формулу снятия санкций с российских бизнесменов

В ЕС прошли слушания по делам бизнесменов, оспаривающих санкции. Это первая попытка сформулировать критерий «ухода из экономики». На практике ЕС изобретает новые причины объяснить санкции и избежать обжалований, говорит юрист

Европейский суд, Люксембург (Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press)

В Высшем суде Евросоюза (Court of Justice) 11 февраля состоялись открытые слушания в составе Большой палаты (все 15 судей) по апелляциям пяти российских бизнесменов на решения нижестоящей инстанции (Суд общей юрисдикции ЕС) о сохранении их в санкционном списке ЕС (РБК ознакомился с материалами слушания). Ключевой вопрос, который обсуждался, — что должны сделать российские бизнесмены, чтобы Совет ЕС мог снять с них санкции. Представитель совета обрисовал такой путь: «выйти из российской экономики» — например, реально продать доли в российских компаниях, не инвестируя при этом в другие российские бизнесы.

Что значит уйти из экономики

Суд рассматривает апелляции Дмитрия Пумпянского, Виктора Рашникова, Дмитрия Мазепина, Германа Хана и Тиграна Худавердяна, с которых ранее предыдущая инстанция отказалась снимать действующие санкции. «Это первые рассмотрения дел российских подсанкционных бизнесменов об оспаривании санкций в апелляции в высшей инстанции ЕС», — подчеркивает основатель бельгийской юридической фирмы YS Advisors, специалист по санкциям Юрий Шумилов. Причем, по его словам, эти пять дел — по новому регламенту суда пилотные, то есть по итогам их рассмотрения суд примет решение, что делать с аналогичными вопросами в других апелляциях.

Большинство российских бизнесменов под европейскими санкциями включены в список по критерию, который формулируется так: «ведущие бизнесмены (businesspersons), работающие в России» или «бизнесмены, чья деятельность связана с секторами экономики, приносящими значительный доход» российскому государству (до июня 2023 года критерий звучал несколько иначе, более узко). На слушании так называемый генеральный адвокат суда (ответственный за предоставление суду независимого мнения) спросила, что в контексте этого критерия должны сделать российские бизнесмены, чтобы снять с себя санкции.

Юрисконсульт Совета ЕС объяснил, что, конечно, бизнесмен может сделать что-то, что будет соответствовать целям санкционной политики — например, выступить с заявлением против военной операции России на Украине, но есть другой путь — изменить свою деятельность так, чтобы перестать формально соответствовать критерию внесения в список, то есть перестать быть «ведущим бизнесменом в России». Для этого, по мнению Совета ЕС, необходимо полностью уйти из российской экономики. Такие примеры есть, сообщил его представитель.

При этом, поскольку всегда есть риск обхода санкций, такой выход должен быть «подлинным и полным». Подлинность означает, что лицо не просто номинально покинуло свой пост в компании или передало свои акции третьим лицам, а реально утратило контроль. Доказательство реальности выхода из российской экономики лежит на самом бизнесмене, подчеркнули в Совете ЕС. Полнота подразумевает, что предприниматель не должен продать долю в одной российской компании, но приобрести долю в другой.

РБК направил запросы в Совет ЕС и европейским адвокатам Мазепина, Пумпянского, Рашникова, Хана, Худавердяна.

Почему заявления Совета ЕС — это важно

«По сути, Совет ЕС сказал, что может отменить санкции в двух случаях: во-первых, в рамках политического решения (когда человек, например, делает что-то, что, по мнению Совета ЕС, согласуется с его целями), и более формальный способ: когда бизнесмен может не делать ничего во внешнеполитической плоскости, но может просто предпринять такие шаги, которые сделают критерий, по которому он был санкционирован, юридически неприменимым. Соответственно, если он был внесен в санкционный список как «ведущий бизнесмен, работающий в России», то он может выйти из российской экономики и перестать таким образом соответствовать критерию», — комментирует Шумилов.

Важно, что, хотя в целом бремя доказывания того, что человек обоснованно находится под санкциями, лежит на Совете ЕС, реальность такого выхода должен будет обосновать сам бизнесмен, подчеркивает юрист.

«Это первый раз, когда Совет ЕС открыто формулирует некую политику выхода из-под санкций, это новое явление», — считает Шумилов. Конечно, у Совета ЕС все равно есть гибкость, есть широкие возможности по своему усмотрению оставить лицо в санкционном списке — гарантий, что с человека будут сняты санкции, никто не даст, оговаривается эксперт. Но в целом, по его словам, это дает российским бизнесменам некое понимание того, что можно сделать для выхода из-под санкций, тем более что большинство из них находятся под европейскими санкциями как раз по критерию (g) из санкционного регламента 269/2014, то есть как «ведущие бизнесмены в России» или «бизнесмены, вовлеченные в экономические сектора, предоставляющие правительству России существенный источник доходов».

Какие проблемы могут быть с таким подходом

На бумаге пояснения Совета ЕС могут выглядеть как работающий путь по выходу из-под санкций, но на практике совет, наоборот, изобретает новые факты, чтобы обновить санкционные обоснования по бизнесменам и избежать тем самым успешных обжалований с их стороны в суде ЕС, скептичен партнер международной юридической компании. Это делается, чтобы формально обосновать, что подсанкционные предприниматели либо продолжают вести профессиональную деятельность в секторе экономики, приносящем доход правительству России, либо оказывают материальную поддержку правительству, говорит он. Такие обновления мотивировок в отношении некоторых бизнесменов, как правило, делаются каждые полгода, когда Евросоюз продлевает антироссийские санкции.

«Ранее в судебной практике ЕС не было четкого разъяснения, какие именно шаги могут привести к исключению бизнесменов из санкционного списка. В некоторых случаях рассматривались факты дистанцирования от России, в других — политические заявления или выход из совета директоров российских компаний. Однако продажа бизнеса как самостоятельный и достаточный критерий исключения ранее не была столь однозначно подтверждена», — говорит управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов.

Заявления Совета ЕС могут сформировать более понятный механизм для защиты интересов фигурантов санкционного списка, допускает Надмитов. В то же время он предупреждает, что остаются вопросы о доказательственном стандарте, который должен подтвердить, что выход из российского бизнеса реален, а не фиктивен. Теоретически предложенный путь может привести к снятию санкций с определенного числа предпринимателей, однако на практике реализация будет затруднена из-за нескольких факторов, включая высокие требования к доказательству «реальности» выхода, говорит он.

Надмитов также обращает внимание на то, что решение об исключении из санкционного списка остается политическим, органы ЕС могут продолжать придерживаться более жесткой линии, особенно в отношении лиц, имеющих значительное влияние в российской экономике, и каждый случай все равно будет рассматриваться индивидуально.

Вынесение решения по заслушанным делам займет время, следующий шаг — мнение генерального адвоката, которое будет представлено 5 июня 2025 года, сообщил РБК управляющий партнер юрфирмы Lansky, Gangzer, Goeth & Partner (представляет интересы Дмитрия Пумпянского) Филип Гет.

С его точки зрения, Совет ЕС не сказал ничего необычного: «если подсанкционные лица изменят свое положение, они будут выведены из списка». Однако, по словам Гета, реальность такова, что Совет «крайне предвзят» при рассмотрении любого такого изменения, и они «будут делать все, чтобы выдвинуть всевозможные мнимые причины, которые позволят им продолжать то, что они делают». Исключением могут стать разве что некоторые кейсы, где либо есть давление СМИ, либо они несущественны для ЕС, считает Гет.

«Клоуны в цирке»

На слушании Совет ЕС подтвердил, что фактические обстоятельства, которые делают того или иного бизнесмена «ведущим» с точки зрения санкционного критерия, индивидуальны для каждого бизнесмена. Совет также не конкретизировал, в каких секторах экономики предприниматель должен быть активен и что значит «существенный» доход, который сектор должен приносить государству. На практике Совет ЕС считает, что даже пребывание в должности руководителя деловой ассоциации (не компании) может означать, что человек остается «ведущим бизнесменом» с точки зрения санкций, говорит партнер международной юрфирмы.

На слушании также был затронут вопрос, подразумевает ли статус «ведущего бизнесмена» (бизнесмена, связанного с отраслями, приносящими значительный доход) способность индивидуально влиять на политические процессы в стране. С точки зрения юристов, Совет ЕС должен в каждом случае доказать, что бизнесмен обладает таким влиянием, а если не обладает, то несправедливо вводить против него персональные санкции. На это юрисконсульт совета и представители ряда стран ЕС, участвовавшие в заседании, дали понять, что нет необходимости рассматривать вопрос об индивидуальном влиянии: «ведущие бизнесмены» — это класс, санкции адресованы этому классу, с тем чтобы он с точки зрения совета мог коллективно повлиять на происходящее в стране. Представитель Чехии выразил такую трактовку: независимо от индивидуального поведения крупный российский бизнес и власть взаимозависимы, а представители такого бизнеса сродни «клоунам в цирке, которым руководство разрешило ходить по рядам и собирать мелочь со зрителей».