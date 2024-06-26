Пумпянский выиграл суд об отмене санкций ЕС
Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского (состояние по версии Forbes — $3,3 млрд) об отмене введенных против него санкций Евросоюза. Решение размещено на сайте суда.
«Cуд отменяет решение совета (CFSP) 2022/1530 от 14 сентября 2022 года о внесении изменений в решение 2014/145/CFSP об ограничительных мерах <...>. Предписывает Совету Европейского союза понести свои собственные расходы и оплатить расходы, понесенные господином Пумпянским», — сказано в документе.
Ограничения против него — на тот момент бенефициара (контролировал 90%) и члена совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК), а также президента и бенефициара «Синары» — были введены в марте 2022 года. После этого он покинул свои посты в обеих компаниях.
В сентябре 2023-го суд ЕС не согласился отменить ограничения в отношении миллиардера. Суд тогда счел санкции против него обоснованными: хотя Пумпянский «не играл непосредственной роли в военном наступлении на Украине», он был вовлечен в нефтегазовый сектор экономики России, значимый для Москвы. Бизнесмен подал апелляцию.
В новом решении сказано, что факт вхождения Пумпянского в прошлом в состав топ-менеджеров ТМК и «Синары» не позволяет отнести его к «ведущим бизнесменам, работающим в России», или «бизнесменам, вовлеченным в секторы экономики, обеспечивающим существенный источник дохода правительству Российской Федерации», — это было основаниями введения санкций.
Совет настаивал, что Пумпянский продолжает контролировать эти компании, но признавал, что в этом вопросе существует «неопределенность». Также суд счел несостоятельным аргумент, что бизнесмен был среди участников встречи президента Владимира Путина и членов Российского союза промышленников и предпринимателей 24 февраля 2022-го.
РБК направил запрос в РСПП, в правлении которого состоит Дмитрий Пумпянский.
В ноябре 2023 года добиться снятия санкций смог его сын Александр Пумпянский. Однако суд отказал ему в выплате €100 тыс. в качестве компенсации, сочтя требование необоснованным. Пумпянский-младший тоже попал под санкции в марте 2022 года и на это фоне был вынужден покинуть совет директоров ТМК и «Синары».
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