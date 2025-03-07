Вучич поговорил с Путиным и пообещал приехать в Москву на 9 Мая

Александр Вучич (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает сербская новостная станция b92.

«Очень хороший разговор <...> по всем важным вопросам нашего двустороннего сотрудничества», — приводит станция слова президента.

Кроме того, сербский лидер подтвердил, что приедет в Россию 9 мая, на День Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее лидеры Сербии и России созвонились в октябре 2024 года. Тогда Вучич и Путин обменялись поздравлениями с годовщиной освобождения Белграда и обсудили конфликт на Украине. Это был первый разговор президентов за 2,5 года.

До этого Вучич и Путин общались по телефону 29 мая 2022 года. Последняя личная встреча состоялась 25 ноября 2021 года во время визита президента Сербии в Сочи.