Орбан ответил на обвинения в дружбе с Путиным

С его слов, нынешний визит в Москву планировался в строгой секретности из-за слежки со стороны «больших парней»

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Поездка венгерского премьера Виктора Орбана в Москву связана с поиском самого короткого и быстрого пути «остановить эту войну» и добиться мира, объяснил сам политик в интервью Weltwoche. Запись опубликована на YouTube.

«Меня критикуют, что я являюсь другом Путина. Но я друг венгров, а во-вторых, я друг мира. Это очень важно, я друг мира», — сказал Орбан.

Журналист спросил у него, как он внутренне подготовился к встрече с российским президентом. Орбан рассказал, что впервые встретился с Владимиром Путиным в 2009-м, когда был в оппозиции, чтобы обсудить чувствительные вопросы в отношениях стран.

«Потому что история России — Советского Союза — и Венгрии довольно сложная. Они несколько раз атаковали и оккупировали [нашу] страну», — пояснил Орбан, напомнив о подавлении Венгерского восстания 1956 года и назвав свою партию «строго антикоммунистической». Он заявил, что в 1989 году был первым политическим лидером в восточноевропейских странах соцлагеря, кто потребовал вывода советских войск.

Орбан добавил, что нынешняя встреча с Путиным готовилась в полной секретности, когда он был в Киеве на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, поручение об этом он дал в секретном сообщении министру иностранных дел.

«Потому что, знаете, телекоммуникации полностью под наблюдением больших парней, и я пытался сохранить это в тайне так долго, как смогу», — пояснил премьер.

По его словам, информация о визите просочилась, когда венгерский военный самолет запросил разрешение о пролете над Польшей. Политик пообещал на следующей неделе совершить «столь же неожиданные» поездки, известно о которых станет лишь тогда, когда его самолет приземлится в месте встречи.

Орбан приехал на переговоры с российским президентом 5 июля, темами встречи он назвал мирные инициативы и послевоенное устройство Европы. С 1 июля Венгрия занимает символический пост председателя в Евросовете.

В Евросовете подчеркнули, что не давали Орбану полномочий для переговоров с Путиным от лица Евросоюза, его поездку раскритиковали также немецкий канцлер Олаф Шольц и литовский президент Гитанас Науседа. Последний обвинил Орбана в подрыве авторитета председательства в ЕС.