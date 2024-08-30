Вучич заявил, что Макрон хотел бы введения Сербией санкций против России

Макрон хотел бы, чтобы Сербия ввела против России санкции, однако страна этого не сделала, заявил Вучич. Он также отказался извиняться за отношения Белграда с Москвой. Россия считает санкции незаконными

Президент Франции Эмманюэль Макрон хотел бы, чтобы Сербия ввела санкции против России, однако Белград этого не сделал. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, выступая на совместной пресс-конференции с французским коллегой по итогам его визита в Белград.

«Я знаю, что Эмманюэль [Макрон] хотел бы, чтобы мы ввели санкции против России, но мы этого не сделали и нам не стыдно за свои решения, и я не хочу перед вами оправдываться за это. Я объясняю свои политические шаги своему народу», — сказал президент Сербии.

Вучич также отказался извиняться за отношения Белграда с Россией.

«Западные журналисты всегда говорят: «Ой, мы подозреваем Сербию, они хотят что-то сделать вместе с русскими». Я не собираюсь извиняться за это. Я горжусь политикой Сербии и тем, что мы всегда уважаем Устав ООН», — заявил он.

Накануне в сербском издании «Политика» вышла колонка Макрона, в которой тот поднял вопрос о «необходимости поддержания единого фронта против России». В ней президент Франции призвал Белград окончательно сделать выбор между Брюсселем и Москвой.

«Идея о том, что Сербия может искать свой путь в вечном балансировании между силами, что она будет восприниматься только как пешка, которую нужно принести в жертву на шахматной доске, — это всего лишь иллюзия: только под эгидой ЕС — союза суверенных государств, разделяющих одно и то же видение своего будущего, Сербия сможет остаться Сербией», — уверен политик.

Страны Запада, в том числе Евросоюз после начала военной операции на Украине ввели против России санкции. Это сделали и другие государства, в том числе США, Великобритания, Япония, Швейцария и Канада. Сербия отказалась присоединиться к ограничениям.

Вице-премьер Сербии Александар Вулин, отвечая на требования Евросоюза ввести санкции против России, заявил, что республика «сама выбирает своих друзей». Он подчеркнул, что, хотя Сербия — «маленькая страна», она «не настолько мала, чтобы отказываться от себя и своего права выбирать друзей».

Россия считает санкции западных стран незаконными.