 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Вучич заявил, что Макрон хотел бы введения Сербией санкций против России

Вучич: Макрон хотел бы, чтобы Сербия ввела санкции против России
Сюжет
Война санкций
Макрон хотел бы, чтобы Сербия ввела против России санкции, однако страна этого не сделала, заявил Вучич. Он также отказался извиняться за отношения Белграда с Москвой. Россия считает санкции незаконными

Президент Франции Эмманюэль Макрон хотел бы, чтобы Сербия ввела санкции против России, однако Белград этого не сделал. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, выступая на совместной пресс-конференции с французским коллегой по итогам его визита в Белград.

«Я знаю, что Эмманюэль [Макрон] хотел бы, чтобы мы ввели санкции против России, но мы этого не сделали и нам не стыдно за свои решения, и я не хочу перед вами оправдываться за это. Я объясняю свои политические шаги своему народу», — сказал президент Сербии.

Макрон предложил Сербии поддержать антироссийский фронт
Политика
Эмманюэль Макрон

Вучич также отказался извиняться за отношения Белграда с Россией.

«Западные журналисты всегда говорят: «Ой, мы подозреваем Сербию, они хотят что-то сделать вместе с русскими». Я не собираюсь извиняться за это. Я горжусь политикой Сербии и тем, что мы всегда уважаем Устав ООН», — заявил он.

Накануне в сербском издании «Политика» вышла колонка Макрона, в которой тот поднял вопрос о «необходимости поддержания единого фронта против России». В ней президент Франции призвал Белград окончательно сделать выбор между Брюсселем и Москвой.

«Идея о том, что Сербия может искать свой путь в вечном балансировании между силами, что она будет восприниматься только как пешка, которую нужно принести в жертву на шахматной доске, — это всего лишь иллюзия: только под эгидой ЕС — союза суверенных государств, разделяющих одно и то же видение своего будущего, Сербия сможет остаться Сербией», — уверен политик.

Страны Запада, в том числе Евросоюз после начала военной операции на Украине ввели против России санкции. Это сделали и другие государства, в том числе США, Великобритания, Япония, Швейцария и Канада. Сербия отказалась присоединиться к ограничениям.

Вице-премьер Сербии Александар Вулин, отвечая на требования Евросоюза ввести санкции против России, заявил, что республика «сама выбирает своих друзей». Он подчеркнул, что, хотя Сербия — «маленькая страна», она «не настолько мала, чтобы отказываться от себя и своего права выбирать друзей».

Россия считает санкции западных стран незаконными.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сербия Франция Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Макрон предложил Сербии поддержать антироссийский фронт
Политика
Вице-премьер Сербии объяснил популярность Путина в Европе
Политика
Вучич рассказал о данных из России о готовящемся в Сербии госперевороте
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Фицо заявил о вкладе СССР в победу во Второй мировой войнеПолитика, 03:23
Над Брянской областью сбили еще три дронаПолитика, 02:55
Вучич заявил, что Макрон хотел бы введения Сербией санкций против РоссииПолитика, 02:51
Харрис опередила Трампа в новых опросах избирателейПолитика, 02:28
Боррель заявил о поддержке многими странами ЕС атаки на Курскую областьПолитика, 02:09
Над Брянской областью сбили восемь беспилотниковПолитика, 02:02
ФСБ рассекретила архив о применении Японией биооружия на Халхин-ГолеПолитика, 01:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сербия договорилась с Францией о покупке 12 истребителей RafaleПолитика, 01:14
В трех областях объявили опасность атаки дроновПолитика, 00:57
Что изменится в сфере финансов для россиян с сентября 2024 годаИнвестиции, 00:45
Белоусов поздравил военных со взятием Николаевки и СтельмаховкиПолитика, 00:43
Эксперты оценили опасность новой болезни EVALI из-за электронных сигаретОбщество, 00:35
Макрон заявил, что не знал о прибытии Дурова в ПарижПолитика, 00:20
Власти предложили поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерамЭкономика, 00:00