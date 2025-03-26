Вучич сказал, что Сербия стремится в ЕС больше, чем когда-либо прежде
Сербия будет привержена цели вступления в Европейский Союз, заявил глава государства Александр Вучич. Его слова передает РТС.
«Мы обсудили стратегический путь Сербии и то, насколько Сербия привержена европейскому пути. Я сказал, что Сербия абсолютно привержена ему», — заявил Вучич на встрече с главой Евросовета Антониу Кошта и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Вучич также подчеркнул, что Сербия «будет более привержена европейскому пути, чем когда-либо прежде».
О том, что стратегической целью Сербии служит полноправное членство в ЕС, Вучич заявил в сентябре 2024 года. Вместе с тем страна проводит независимую политику в отношении России, отметил тогда политик.
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