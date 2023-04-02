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Блинкен позвонил Лаврову

МИД России: госсекретарь США Блинкен позвонил министру Лаврову
Обсуждалось задержание журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Разговор состоялся по инициативе американской стороны
Энтони Блинкен и&nbsp;Сергей Лавров
Энтони Блинкен и Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Госсекретарь США Энтони Блинкен связался по телефону с главой МИДа Сергеем Лавровым, они обсудили задержание в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили в российском ведомстве.

Лавров заявил о необходимости американской стороны уважать решения властей России и призвал не «нагнетать ажиотаж» со стороны западных чиновников и СМИ. По словам министра, репортера «взяли с поличным при попытке получения секретных сведений», причем данные касались государственной тайны. Позицию Блинкена в российском МИДе не раскрыли.

«В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

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Энтони Блинкен Сергей Лавров
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