США отказались извиняться за беседу Блинкена с Лавровым
Госдеп США отказался извиняться за беседу Блинкена и Лаврова на саммите G20
Энтони Блинкен
США не станут приносить извинения за беседу госсекретаря Энтони Блинкена и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на полях саммита G20 в Индии, так как тот поднял волнующие Вашингтон вопросы. Об этом заявил представитель ведомства Нед Прайс во время брифинга. Трансляция шла на YouTube.
«Я знаю, наши российские коллеги пытаются наделать из этого шума. Но с нашей стороны важно отметить, что это был короткий контакт, а не полноценная двусторонняя встреча. Но в более широком смысле, мы не станем извиняться за действия в наших интересах», — пояснил Прайс.
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