США отказались извиняться за беседу Блинкена с Лавровым

Энтони Блинкен (Фото: Olivier Douliery / Reuters)

США не станут приносить извинения за беседу госсекретаря Энтони Блинкена и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на полях саммита G20 в Индии, так как тот поднял волнующие Вашингтон вопросы. Об этом заявил представитель ведомства Нед Прайс во время брифинга. Трансляция шла на YouTube.

«Я знаю, наши российские коллеги пытаются наделать из этого шума. Но с нашей стороны важно отметить, что это был короткий контакт, а не полноценная двусторонняя встреча. Но в более широком смысле, мы не станем извиняться за действия в наших интересах», — пояснил Прайс.

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