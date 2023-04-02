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Володин заявил о деградации западной политической системы и ее лидеров

Володин: западная политическая система деградировала, а вместе с ней и ее лидеры
Спикер Госдумы напомнил об уголовных преследованиях западных политических лидеров и скандалах, связанных с ними. По его мнению, все это говорит о деградации западной политической системы и потере ее лидерами авторитета
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Zuma / ТАСС)

Западная политическая система деградировала, о чем свидетельствует потеря авторитета ее лидерами, а также многочисленные скандалы и уголовные дела против них. Об этом в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Политик напомнил о грозящем экс-президенту США Дональду Трампу уголовном деле, а также о делах против экс-президента Франции Николя Саркози и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. По его словам, следующим в списке может стать нынешний президент США Джо Байден, которого ранее обвиняли в коррупционных схемах на Украине и в доме которого были обнаружены секретные документы.

«И эти люди учат жить весь мир! Западная политическая система деградировала, вместе с ней и ее лидеры, которые потеряли не только авторитет, но и стали фигурантами уголовных дел и скандалов», — подчеркнул Володин.

В то же время, по мнению спикера Госдумы, западные политики привлекаются к ответственности за куда менее серьезные преступления, чем те, которые совершили в действительности. «Их решения привели к кровопролитию, разрухе, миллионам жертв и трагических судеб в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане, Югославии, сегодня — на Украине. Европейские и американские политики, ответственные за это, должны предстать перед международным трибуналом и понести заслуженное наказание», — заявил парламентарий.

Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого будет официально открыто уголовное дело. 31 марта окружная прокуратура Манхэттена связалась с адвокатом по поводу предъявления ему обвинений по обвинительному заключению Верховного суда. AP сообщала, что бывшему президенту предъявят как минимум одно обвинение в уголовном преступлении. По данным агентства, оно может быть связано с фальсификацией деловой документации.

CNN и NYT сообщали, что бывшего главу государства подозревают в намеренном подлоге финансовой документации в связи с выплатами порноактрисе Сторми Дэниэлс (ее настоящее имя — Стефани Клиффорд). Бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн еще в 2018 году признал, что заплатил Дэниэлс в 2016 году $130 тыс. за молчание о ее романе с Трампом в 2006-м (экс-президент эти отношения отрицал). Выплату по документам провели как оплату юридических услуг. CNN передавал также, что Трампу собираются вменить более 30 пунктов обвинения, связанных с мошенничеством в бизнесе.

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Ранее Володин неоднократно критиковал политику Запада и отмечал, что разговор с Россией «на языке ультиматумов» недопустим. В начале февраля он призвал ООН расследовать «преступления США против человечества». Он упомянул заседание Совета Безопасности ООН 5 февраля 2003 года, на котором госсекретарь Соединенных Штатов Колин Пауэлл, выступая с докладом о химическом оружии в Ираке, достал пробирку с сухим порошком, заявив, что такого количества сибирской язвы хватит, чтобы парализовать работу конгресса США. Это было сделано, чтобы заручиться поддержкой стран — участниц ООН для американского вторжения в Ирак. «США — империя лжи. Необходимо расследовать преступления Вашингтона», — отметил тогда Володин.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Вячеслав Володин уголовное дело Дональд Трамп США Запад

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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