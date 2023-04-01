AP сообщило, что Трампу предъявят минимум одно уголовное обвинение

Трамп прилетит из Флориды в Нью-Йорк в понедельник, а на следующий день предстанет перед судом. Там он заявит о своей невиновности и отправится обратно в свою резиденцию

Дональд Трамп (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявят как минимум одно обвинение в уголовном преступлении, сообщает AP со ссылкой на источники.

Как ожидается, Трамп в понедельник, 3 апреля, прилетит в Нью-Йорк из Флориды и проведет ночь в Trump Tower. Об этом также пишет Bloomberg. На следующий день состоится заседание суда, где экс-президент выслушает обвинения, выдвинутые окружным прокурором Манхэттена Элвином Брэггом. Трамп намерен заявить о своей невиновности, а затем он вернется в свою флоридскую резиденцию Мар-а-Лаго, передает агентство.

AP сообщает, что многочисленные обвинения против Трампа касаются фальсификации деловой документации. Само обвинительное заключение еще не обнародовано. CNN и NYT сообщали, что бывшего главу государства подозревают в намеренном подлоге финансовой документации в связи с выплатами порноактрисе Сторми Дэниэлс (ее настоящее имя — Стефани Клиффорд). Бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн еще в 2018 году признал, что заплатил Дэниэлс в 2016 году $130 тыс. за молчание о ее романе с Трампом в 2006-м (экс-президент эти отношения отрицал). Выплату по документам провели как оплату юридических услуг. CNN передавал также, что Трампу собираются вменить более 30 пунктов обвинения, связанных с мошенничеством в бизнесе.

Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого будет официально открыто уголовное дело. 31 марта окружная прокуратура Манхэттена связалась с адвокатом по поводу предъявления ему обвинений по обвинительному заключению Верховного суда. Трамп назвал происходящее «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории» со стороны демократов, он отрицает вину. Politico отмечает, что, несмотря на уголовное дело, экс-президент, который намерен баллотироваться в 2024 году, может участвовать в выборах.