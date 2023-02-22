Володин попросил США не валять дурака

Вячеслав Володин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

США разрушили архитектуру международной стабильности, а попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов недопустимы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Не валяй дурака, Америка. В вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим», — написал Володин.

Он добавил, что США прекратили взятые на себя обязательства и отвергли предложения России, связанные с вопросами безопасности, чем «ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов».

Президент Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию 21 февраля, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Он пояснил, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках СНВ, отклоняя заявки на осмотры тех или иных объектов по формальным причинам или оставляя их без ответа, указал он. В то же время, сказал Путин, США и НАТО прямо говорят о своей цели нанести стратегическое поражение России.



В этот же день глава государства внес в Госдуму проект о приостановке участия в договоре. По словам Володина, проект рассмотрят на заседании 22 февраля.

Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что это объявление вызывает сожаление, и назвал его безответственным. Представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что США не видят причин для изменения своей ядерной политики после решения российской стороны.



Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) был заключен между Россией и США в 2010 году на десять лет. В начале 2021 года его продлили до 5 февраля 2026 года.

Документ ограничивает число стратегических вооружений развернутых ядерных боезарядов до 1500 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. Россия и США должны были проводить инспекции на объектах, которые расположены на их территориях, но в 2020 году это решение приостановили из-за пандемии коронавируса.