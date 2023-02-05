Володин призвал ООН расследовать «преступления США против человечества»

Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Организация Объединенных Наций должна расследовать действия США во время войны с Ираком, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«США — империя лжи. Необходимо расследовать преступления Вашингтона», — написал Володин. Он упомянул заседание Совета Безопасности ООН 5 февраля 2003 года, на котором госсекретарь Соединенных Штатов Колин Пауэлл, выступая с докладом о химическом оружии в Ираке, достал пробирку с сухим порошком, заявив, что такого количества сибирской язвы хватит, чтобы парализовать работу конгресса США. Это было сделано, чтобы заручиться поддержкой стран-участниц ООН для американского вторжения в Ирак. После того, как США завершили военную операцию в ближневосточной стране, оказалось, что ЦРУ опиралось на недостаточно надежные источники информации о биологическом оружии в Ираке.

Пауэлл заявил, что подобное средство использовали при отправке писем в офисы СМИ и двум сенаторам от Демократической партии. В результате сибирской язвой заразились 22 человека, пять из них погибли.

Володин заявил, что Совбез ООН не дал США санкции на применение силы против Ирака, однако «американские войска все равно напали на Ирак». По его словам, жертвами стали «полмиллиона мирных граждан», президент Саддам Хусейн был казнен и «страны не стало».

«Вся политика США и коллективного Запада строится на лжи», — подчеркнул Володин. Он призвал организацию расследовать преступления Соединенных Штатов «против человечества» и отметил, что политики, принимавшие решения в военном конфликте между США и Ираком в 2003 году, должны быть «наказаны за миллионы жертв, беженцев, сломанные судьбы, разрушенные государства».