Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом

В соседней Норвегии еще 12 марта были закрыты все детские сады, школы и университеты, запрещены массовые мероприятия, перестали работать бары и рестораны. В Дании всеобщий карантин был объявлен днем ранее, 11 марта — тогда же в стране был закрыт практически весь публичный сектор. На 2 апреля в Норвегии с населением в 5,3 млн человек 4898 случаев заражения и 45 смертей, в Дании с населением 5,6 млн 3542 случаев и 104 из них закончились смертью. В Швеции, где живет больше 10 млн человек, 4947 заболели, 239 умерли.

C начала эпидемии в Швеции проводилось сравнительно мало тестов на коронавирус — к началу недели всего их было сделано 35 тыс. В Германии, где живут 84 млн человек, каждую неделю проверяют около полумиллиона граждан — это, кстати, одно из возможных объяснений низкой летальности от коронавируса в стране. Правительство Швеции распорядилось нарастить количество проверок только 31 марта.

Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл считает, что большинство шведов должны переболеть коронавирусом, чтобы у них сформировался коллективный иммунитет. Этот подход взывает к чувству личной ответственности шведов, говорит он. «Так мы работаем в Швеции. Вся наша система борьбы с инфекционными заболеваниями основана на добровольных действиях. Система иммунизации является полностью добровольной, но имеет 98-процентный охват», — пояснил он. Профессиональное сообщество страны однако испытывает озабоченность. Более 2000 шведских врачей, ученых и профессоров, включая председателя правления Нобелевского фонда Карла-Хенрика Хелдина, подписали петицию с призывом ужесточить карантин.

Нидерланды — контролируемое заражение

Оригинальный подход также используют власти Нидерландов. Правительство страны считает, что вирус нужно не то что сдерживать, надо сделать заражение контролируемым, но только в тех группах населения, которые находятся вне риска. Концептуально это похоже на то, что предлагают шведы, но, если не считать преамбулы про контролируемое заражение в описанном правительством подходе, он практически ничем не отличается от универсальных карантинных мер, введенных в Европе и в мире.

Правительство просит оставаться дома как можно дольше, по возможности перейти на удаленную работу, если заболел — лечиться дома. До конца апреля закрыты музеи и театры, концертные залы, спортивные клубы и прочее. Закрыты школы и университеты, собрания разрешены, но в ограниченном виде — в их числе церковные службы, похороны и свадьбы, численность которых не превышает 30 человек. Вместе с тем нет запрета на выход из дома — это главное отличие нидерландского подхода от классического локдауна.

Однако статистика заболеваемости неутешительна. Всего заразились более 12 тыс. человек, из них 1173 умерли. За вторник, 31 марта, от вируса умерли 175 человек, а прирост заболевших составил 845. В стране один из худших в мире показателей летальности, почти в два раза превышающий общемировой — более 8%. Выше в Европе только в Испании и Италии. При этом по числу заболевших на 1 млн человек Нидерланды сравнимы с Францией, где сейчас 52 тыс. заболевших.

Бразилия и Мексика — водите семьи в рестораны

В Южной Америке главным противником принятых в большинстве стран мер является президент Бразилии Жаир Болсонару. Именно в его стране 26 февраля был обнаружен первый на континенте заболевший новым коронавирусом — 61-летний мужчина вернулся из деловой поездки в Италию, заболел и был отправлен в одну из больниц Сан-Паулу. Сейчас страна с населением в 209 млн человек — лидер по числу заболевших и умерших на континенте (6931 и 244 соответственно, данные на 2 апреля).

У президента самого было подозрение на коронавирус, он сдал тест, который был отрицательным. Но и после этого Болсонару подход не изменил, в воскресенье, 29 марта, он совершил очередную прогулку на один из рынков столицы страны, где жал руки и разговаривал, не соблюдая «социальной дистанции». Однако разногласия у президента не только с другими странами, но и с собственным правительством и губернаторами отдельных штатов.

Если министр здравоохранения Луис Энрике Мандетта настаивает на соблюдении дистанции и предупреждает о том, что при сохранении существующей динамики систему здравоохранения постигнет коллапс к концу апреля, президент заявляет, что дополнительные карантинные меры не требуются: «У тех, кто младше 40 лет, имеется почти нулевой шанс умереть. Так что нет причины не позволять этим людям работать. В конце концов, вирус убивает столько же, сколько и голод». Местные власти в рамках своих полномочий вводят собственные ограничения. Например в Рио-де-Жанейро с 18 марта закрыты общественные парки и зоны отдыха, фитнес-клубы, ограничено посещение ресторанов, в общественном транспорте наполняемость ограничена сидячими местами. В фавелах города с населением в 10 млн человека банды самостоятельно ввели комендантский час, утверждает The Guardian.

В Мексике с населением в 129 млн человек президент Андрес Лопес Обрадор также является сторонником сохранения экономической активности. «Если у вас есть экономическая возможность, продолжайте водить семьи в рестораны, потому что так вы укрепите свои семьи и экономику», — призывал он сограждан в марте. Власти на местах принимают собственные меры предосторожности. В столице — Мехико — органы городской власти перешли на ограниченный режим работы с 23 марта по 19 апреля или прекратили работу. С 20 марта по 20 апреля отменены занятия в школах. С 1 апреля в столице закрыты торговые центры, рестораны должны работать только на вынос, во всей стране запрещены собрания более 50 человек.

Пока в стране выявлено 1378 случаев заражения и 37 смертей, но эксперты отмечают малое количество проведенных тестов — сделано около 10 тыс.

Япония и Южная Корея

Несмотря на близость к Китаю, в Японии действует довольно мягкий карантинный режим. Первый случай заражения в стране был зафиксирован в конце января, к началу февраля число заболевших возросло до 20, к марту было выявлено более 200 больных. В начале марта власти закрыли школы и запретили массовые мероприятия, однако жестких ограничений на передвижение людей или работу общественных заведений по-прежнему не введено. Это отличает страну от Китая, России и стран Западной Европы, где эпидемия развивалась более стремительно и власти ввели жесткие карантинные меры в отношении компаний и граждан.

В Японии зафиксировано около 2,2 тыс. случаев заражения, умерли 57 человек. Аналитики приводят два объяснения низким показателям. Во-первых, Япония провела меньше тестов, чем другие страны. Например, в Южной Корее проверили более 300 тыс. человек, в Японии же — менее 20 тыс. Другое объяснение — в Японии традиционно серьезно относятся к соблюдению «социальной дистанции» и гигиены.

В середине марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявлял, что причин принимать чрезвычайные меры для борьбы с вирусом пока нет. Однако 28 марта он призвал готовиться к «сражению» с коронавирусом, «которое может затянуться надолго». Об этом он заявил после того, как число зафиксированных за один день заболеваний вирусом в стране впервые превысило 100 человек. Из-за угрозы роста эпидемии дата возобновления работы японских школ может быть перенесена на более поздний срок, пишет Japan Times. Во вторник представитель Исполнительного совета Японской медицинской ассоциации Сатоси Камаячи призвал Абэ ввести чрезвычайное положение для борьбы с вирусом.

Из-за эпидемии в Южной Корее были закрыты школы и церкви, но серьезных ограничений по передвижению людей в стране введено не было. Вместо массовых запретов в стране развернули масштабную систему тестирования на вирус, чтобы выявлять заболевших на ранней стадии и отслеживать тех, кто с ними контактировал. Тесты на вирус общедоступны, провериться можно на специальных дорожных постах. В случае положительного результата заболевший получает уведомление от властей и он обязан самоизолироваться. За заболевшими следят через специальное приложение. В общей сложности Южная Корея провела более 300 тыс. тестов — больше, чем любая другая страна.

На 2 апреля в Южной Корее было зафиксировано 9976 случаев заражения и 169 смертей. Первый случай болезни был выявлен в конце января, в конце февраля темпы заболеваний стали расти и 1 марта число заразившихся за сутки выросло до 730 человек. Властям удалось сбить темпы эпидемии, так что 11 марта число новых заразившихся составило 162 человека, 31 марта — 102. Из-за продолжающейся эпидемии власти в Сеуле отложили запланированное на начало апреля открытие школ, но более масштабные запретительные меры пока вводить не планируют.