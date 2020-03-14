Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 13 мар, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 13 мар, 12:25
Число заболевших членов делегации Болсонару в США выросло до трех Политика, 06:56 Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании Общество, 06:11 В Китае за сутки коронавирусом заразились 11 человек Общество, 05:40 «ВымпелКом» разрешил сотрудникам «Билайна» работать из дома из-за вируса Технологии и медиа, 05:29 Индексы США закрылись ростом после рекордного с 1987 года падения Бизнес, 04:49 Кожемяко сообщил о взрыве емкости с мазутом в Находке Общество, 04:38 Кипр частично закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса Политика, 04:14 ФИФА посоветовала отложить международные матчи из-за коронавируса Спорт, 04:10 Трамп заявил о работе Google над сайтом для тестирования на коронавирус Технологии и медиа, 03:54 Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке Общество, 03:40 Сотрудников ООН перевели на удаленную работу из-за вспышки коронавируса Общество, 03:07 В США россиянина обвинили в мошенничестве на $26 млн Общество, 02:30 В Петербурге три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи Общество, 02:29 Трамп заявил о планах сдать тест на коронавирус Политика, 01:58
Вирус из Китая ,  
0 

Число заболевших членов делегации Болсонару в США выросло до трех

У сенатора Нельсиньо Трада, который был членом посетившей США бразильской делегации, выявили новый тип коронавируса. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Я сделал тест, который оказался положительным. Спокойно, с верой в Бога, и принимая во внимание все рекомендации медицинских работников, участвующих в этой борьбе, я дома с моей семьей», — сказал он.

Помимо этого посольство Бразилии в Вашингтоне сообщило, что анализы посла Нестора Форстера на коронавирус также оказались положительными. Согласно советам врачей, он продлит самоизоляцию, которую он уже соблюдает в качестве меры предосторожности, еще на две недели.

Президент Бразилии заявил о негативном результате теста на коронавирус
Политика

Телеканал G1 пишет, что Форстер, как и Трад, входили в делегацию, которую возглавлял президент Бразилии Жаир Болсонару. Вместе они были в резиденции американского лидера Дональда Трампа в штате Флорида. Канал со ссылкой на бразильское посольство отмечает, что Форстер сидел за столом в стороне от президента США.

Таким образом, они стали вторым и третьим членами бразильской делегации, заразившимися новым коронавирусом. Ранее стало известно о том, что заболел глава секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартен. В Белом доме заявили, что Трампу нет необходимости сдавать анализы на коронавирус, так как он почти не общался с Вайнгартеном. Впоследствии американский лидер сообщил, что «скорее всего» в ближайшее время сдаст тест, но не из-за ситуации с бразильским чиновником.

Теги: коронавирус, Дональд Трамп
Материалы по теме
Трамп заявил о планах сдать тест на коронавирус
Политика
СМИ сообщили о положительном тесте на коронавирус у президента Бразилии
Общество
Белый дом отказался проверить Трампа на вирус после визита зараженного
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter