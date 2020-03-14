Число заболевших членов делегации Болсонару в США выросло до трех

У сенатора Нельсиньо Трада, который был членом посетившей США бразильской делегации, выявили новый тип коронавируса. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Я сделал тест, который оказался положительным. Спокойно, с верой в Бога, и принимая во внимание все рекомендации медицинских работников, участвующих в этой борьбе, я дома с моей семьей», — сказал он.

Помимо этого посольство Бразилии в Вашингтоне сообщило, что анализы посла Нестора Форстера на коронавирус также оказались положительными. Согласно советам врачей, он продлит самоизоляцию, которую он уже соблюдает в качестве меры предосторожности, еще на две недели.

Телеканал G1 пишет, что Форстер, как и Трад, входили в делегацию, которую возглавлял президент Бразилии Жаир Болсонару. Вместе они были в резиденции американского лидера Дональда Трампа в штате Флорида. Канал со ссылкой на бразильское посольство отмечает, что Форстер сидел за столом в стороне от президента США.