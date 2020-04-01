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Врачи объяснили высокую смертность в Италии последствиями эпидемии гриппа

В результате аномально теплой зимы большое число пожилых итальянцев легче обычного перенесли эпидемию гриппа. Однако позже они столкнулись с проблемами при вспышке коронавируса
Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Ассоциация итальянских эпидемиологов пришла к выводу, что высокая смертность среди пожилых жителей страны объясняется тем, что из-за аномально теплой зимы люди легче обычного перенесли эпидемию гриппа в ноябре—январе. Об этом сообщает агентство Bloomberg, основываясь на итальянских статистических данных.

На основании данных мониторинга в крупнейших городах страны врачи пришли к выводу, что существует средний показатель смертности от гриппа: примерно 8 тыс. человек в год. Зимой 2016–2017 годов он был выше обычного, а в этом году, наоборот, ниже. Как посчитали специалисты, в северных районах страны смертность от гриппа в ноябре—январе была ниже средней на 6%, а в центральных и южных — на 3%.

В результате пожилые люди, которые были в группе риска, зимой переместились в группу риска при появлении коронавируса в феврале—марте. Их смерть внесла значительный вклад в общую статистику смертности.

В Италии сообщили о 837 умерших от коронавируса за последние сутки
Общество

В Ассоциации эпидемиологов указали, что общее число умерших пожилых людей в Италии в результате вспышки коронавируса превысило показатели по летальным случаям от гриппа за последние два года, однако по-прежнему этот показатель не дотягивает до уровня смертности трехлетней давности.

По данным медицинских властей Италии, смертность от коронавируса в возрастных категориях 60+ составляет от 5 до 25% (чем старше, тем выше). Смертность во всех остальных возрастных группах находится на минимальном уровне.

По данным Университета Джона Хопкинса, жертвами коронавируса в Италии стали 12 428 человек, 105,7 тыс. заразились, 15 729 выздоровели. Наихудшая ситуация сложилась в Ломбардии, где умерли более 7 тыс. человек. Для сравнения, в Кампании (область со столицей в Неаполе на юге страны) умерли 133 человека.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Автор: Артем Филипенок
Теги: Италия, коронавирус
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