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Война санкций ,  
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Канада ввела санкции против Познера

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Война санкций
Под санкции также попали губернатор Приморского края Кожемяко, президент Федерации лыжных гонок Вяльбе, замглавы Минобороны Цивилева и ее муж, глава Минэнерго Сергей Цивилев. Ранее санкции против России ужесточили Британия и ЕС
Владимир Познер
Владимир Познер (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Канада ввела санкции против российского телеведущего Владимира Познера, список опубликован на сайте канадского правительства.

Также в список попали:

  • губернатор Приморского края Олег Кожемяко (находится под санкциями США и ЕС);
  • олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе;
  • гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак (против него ввели санкции США);
  • глава Института развития интернета Алексей Гореславский (ранее попал под санкции ЕС);
  • замминистра обороны Анна Цивилева (уже находится под санкциями ЕС и США);
  • глава Минэнерго Сергей Цивилев (находится под санкциями Великобритании и ЕС).

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Фото:Francisco Seco / AP / ТАСС

Всего Канада внесла в санкционные списки 76 физических и юридических лиц. Также под ограничения попали 109 судов, которые Оттава сочла участвующими в перевозке санкционных товаров, включая углеводороды.

Санкции приурочены к третьей годовщине начала российской военной операции на Украине. Ранее ограничения также ужесточили Великобритания и Евросоюз.

В Кремле введение ЕС новых санкций назвали предсказуемым. Москва считает ограничения незаконными и требует их отмены.

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Владимир Познер санкции против России Канада
Владимир Познер фото

Владимир Познер

журналист, телеведущий, писатель
1 апреля 1934 года
Олег Кожемяко фото

Олег Кожемяко

политик, губернатор Приморского края
17 марта 1962 года
Сергей Цивилев фото

Сергей Цивилев

политик, министр энергетики России
21 сентября 1961 года
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