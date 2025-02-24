Канада ввела санкции против Познера
Канада ввела санкции против российского телеведущего Владимира Познера, список опубликован на сайте канадского правительства.
Также в список попали:
- губернатор Приморского края Олег Кожемяко (находится под санкциями США и ЕС);
- олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе;
- гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак (против него ввели санкции США);
- глава Института развития интернета Алексей Гореславский (ранее попал под санкции ЕС);
- замминистра обороны Анна Цивилева (уже находится под санкциями ЕС и США);
- глава Минэнерго Сергей Цивилев (находится под санкциями Великобритании и ЕС).
Всего Канада внесла в санкционные списки 76 физических и юридических лиц. Также под ограничения попали 109 судов, которые Оттава сочла участвующими в перевозке санкционных товаров, включая углеводороды.
Санкции приурочены к третьей годовщине начала российской военной операции на Украине. Ранее ограничения также ужесточили Великобритания и Евросоюз.
В Кремле введение ЕС новых санкций назвали предсказуемым. Москва считает ограничения незаконными и требует их отмены.
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