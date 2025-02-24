Канада ввела санкции против Познера

Под санкции также попали губернатор Приморского края Кожемяко, президент Федерации лыжных гонок Вяльбе, замглавы Минобороны Цивилева и ее муж, глава Минэнерго Сергей Цивилев. Ранее санкции против России ужесточили Британия и ЕС

Владимир Познер (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Канада ввела санкции против российского телеведущего Владимира Познера, список опубликован на сайте канадского правительства.

Также в список попали:

губернатор Приморского края Олег Кожемяко (находится под санкциями США и ЕС);

олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе;

гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак (против него ввели санкции США);

глава Института развития интернета Алексей Гореславский (ранее попал под санкции ЕС);

замминистра обороны Анна Цивилева (уже находится под санкциями ЕС и США);

глава Минэнерго Сергей Цивилев (находится под санкциями Великобритании и ЕС).

Всего Канада внесла в санкционные списки 76 физических и юридических лиц. Также под ограничения попали 109 судов, которые Оттава сочла участвующими в перевозке санкционных товаров, включая углеводороды.

Санкции приурочены к третьей годовщине начала российской военной операции на Украине. Ранее ограничения также ужесточили Великобритания и Евросоюз.

В Кремле введение ЕС новых санкций назвали предсказуемым. Москва считает ограничения незаконными и требует их отмены.