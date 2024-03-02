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Война санкций ,  
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Литва назвала дату начала конфискации автомобилей с российскими номерами

В Литве предупредили о конфискации автомобилей с российскими номерами с 11 марта
Сюжет
Война санкций
В Литве с 11 марта начнут конфисковывать машины с российскими номерами. Исключением станет их транзит в Калининградскую область и из нее. Таким авто можно находиться в стране не более 24 часов с обязательным присутствием владельца
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Литва начнет конфискацию автомобилей с российскими номерами с 11 марта, сообщила пресс-служба таможни республики.

«Литовская таможня информирует, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны выехать из Литвы и со всей территории Европейского союза до 11 марта 2024 года», — говорится в сообщении.

До этой даты такие транспортные средства необходимо зарегистрировать в Литве, в противном случае их владельцам грозит штраф или конфискация машины на основании статьи 515 Кодекса об административных правонарушениях, сообщили в таможне. Исключением станет транзит в Калининградскую область и из нее — автомобилю с российскими номерами разрешено находиться на территории страны не более 24 часов и с обязательным присутствием его владельца. При отсутствии собственника автомобиль не пропустят в Литву.

В таможне объяснили эти меры реализацией санкций ЕС в отношении России. Согласно разъяснениям Еврокомиссии, въезд в страны Евросоюза на пассажирских автомобилях с российскими номерами приравнен к запрещенному импорту.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

С 14 февраля разрешили конфисковывать такие машины в Латвии. В Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии также действует запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

В Кремле считают, что подобные ограничения дискредитируют Евросоюз. Посольство России в Латвии называло «рэкетом» решение властей о конфискации машин с российскими номерами.

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