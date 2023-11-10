В Кремле призвали не преувеличивать значение резолюции Европарламента о санкциях

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Значение резолюции Европарламента, в которой говорится о санкциях против России, не стоит преувеличивать. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Я бы не преувеличивал значение резолюции для нас. Многие прозревают и понимают, что во-первых, санкции бьют по ним самим; во-вторых, санкции оказались не такими уж болезненными и подтолкнули нас к наращиванию собственного потенциала», — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, запрет на въезд машин с российскими номерами, который упоминается в резолюции, дискредитирует не санкции, а весь Евросоюз.

Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС не конфисковать личные вещи и машины россиян, поскольку такое «чрезмерное» соблюдение ограничений «дискредитирует цель и инструмент санкций». Одновременно с этим евродепутаты призвали ужесточить санкции против России.

В сентябре Еврокомиссия опубликовала разъяснения применения уже действующих санкций ЕС, заявив, что въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России личных автомобилях будет считаться запрещенным импортом. Исключения были сделаны только для граждан стран ЕС и их ближайших родственников.

Разъяснение Еврокомиссии не носит юридически обязывающего характера — каждая страна самостоятельно определяет, как исполнять ограничение. Запрет на въезд машин с российскими номерами ввели Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Польша, Норвегия, Болгария и Германия.