В Кремле призвали не преувеличивать значение резолюции Европарламента
Значение резолюции Европарламента, в которой говорится о санкциях против России, не стоит преувеличивать. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.
«Я бы не преувеличивал значение резолюции для нас. Многие прозревают и понимают, что во-первых, санкции бьют по ним самим; во-вторых, санкции оказались не такими уж болезненными и подтолкнули нас к наращиванию собственного потенциала», — сказал Песков.
По мнению представителя Кремля, запрет на въезд машин с российскими номерами, который упоминается в резолюции, дискредитирует не санкции, а весь Евросоюз.
Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС не конфисковать личные вещи и машины россиян, поскольку такое «чрезмерное» соблюдение ограничений «дискредитирует цель и инструмент санкций». Одновременно с этим евродепутаты призвали ужесточить санкции против России.
В сентябре Еврокомиссия опубликовала разъяснения применения уже действующих санкций ЕС, заявив, что въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России личных автомобилях будет считаться запрещенным импортом. Исключения были сделаны только для граждан стран ЕС и их ближайших родственников.
Разъяснение Еврокомиссии не носит юридически обязывающего характера — каждая страна самостоятельно определяет, как исполнять ограничение. Запрет на въезд машин с российскими номерами ввели Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Польша, Норвегия, Болгария и Германия.
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