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Война санкций ,  
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Литва дала полгода въехавшим на машинах с российскими номерами на выезд

Литва обязала владельцев машин с номерами России вывезти их в течение полугода
Сюжет
Война санкций
Автомобили с российскими номерами, въехавшие в Литву, до введения запрета на въезд — до 11 сентября — должны покинуть территорию страны и всего ЕС в течение шести месяцев, заявила литовская таможня
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Таможня Литвы опубликовала новое требование к владельцам автомобилей с российскими номерами, въехавших в страну до вступления в силу запрета на въезд — до 11 сентября, передает LRT.

Такие автомобили должны покинуть Литву и всю территорию Евросоюза в течение шести месяцев с даты въезда, говорится в сообщении.

Исключение распространяется на россиян, осуществляющих транзит в Калининградскую область или из нее на автомобилях, зарегистрированных в России, с документом об упрощенном транзите. Такой транзит по территории Литвы не может длиться более 24 часов.

Власти Литвы заявили, что намерены следовать рекомендации Еврокомиссии о запрете россиянам на въезд в страны ЕС на автомобилях с российской регистрацией и номерами 12 сентября.

Еврокомиссия 10 сентября разъяснила правила применения уже действующих санкций, согласно которым въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт.

Вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене предупредила, что любой россиянин или гражданин ЕС, пересекающий границу на автомобиле, зарегистрированном в России, без документов о транзите в Калининград, должен понимать, что транспортное средство будет конфисковано.

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По ее словам, сейчас россияне могут пересекать границу «только при наличии у них на это права» либо на автобусе, либо пешком.

Помимо Литвы, въезд автомобилям с российской регистрацией запретили шесть стран ЕС, в том числе Норвегия, Финляндия, Польша, Латвия, Эстония и Германия. Франция объявила, что не планирует запрещать въезд в страну и менять свое решение.

В этих странах исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников. Ограничения также не коснутся автобусов, машин с дипломатическими номерами, мотоциклов.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призывал принять жесткие зеркальные меры. «Цивилизованные люди не должны позволять обращаться с собой как с людьми второго сорта», — подчеркнул он.

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Виктория Громова Виктория Громова
Литва Автомобили Россия запрет на въезд ЕС санкции
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