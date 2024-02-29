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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о занятии выгодных позиций на авдеевском направлении

Минобороны: российские военные заняли выгодные позиции на авдеевском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военные заняли выгодные позиции на авдеевском направлении, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, военные нанесли поражение 53-й, 61-й механизированным и 59-й мотопехотной бригадам ВСУ в районах сел Бердычи, Орловка, Первомайское и поселка Северное в ДНР.

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Фото:Минобороны России

17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль. После этого российское Минобороны неоднократно отчитывалось о занятии выгодных позиций на авдеевском направлении.

Накануне, 28 февраля, военное ведомство сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Петровское (Украина в 2016 году переименовала его в Степовое) на этом направлении. Петровское находится примерно в 5 км к северо-западу от Авдеевки.

Минобороны сообщило о занятии выгодных позиций на авдеевском направлении
Минобороны сообщило о занятии выгодных позиций на авдеевском направлении

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Теги
Минобороны Военная операция на Украине Авдеевка ДНР
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