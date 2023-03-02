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В СДПГ отказались исключить Шрёдера за связи с Путиным и Россией

Партия Шольца СДПГ отказалась исключить экс-канцлера Шрёдера за связи с Путиным и Россией
Комиссия СДПГ во второй раз не нашла в действиях Шрёдера нарушений устава или принципов партии. Ранее несколько ячеек партии потребовали его исключить, лидер СДПГ говорила, что он сам должен уйти. Его обвиняют в дружбе с Путиным
Герхард Шрёдер
Герхард Шрёдер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В Ганновере арбитражная комиссия второй инстанции партии СДПГ в Ганновере не нашла причин для исключения бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера, ранее этого потребовали семь региональных отделений партий, пишет Süddeutsche Zeitung.

Комиссия не смогла «определить с достаточной уверенностью» факт нарушения Шрёдером устава, принципов или партийных обычаев, либо установить его вину в бесчестном поступке. В заключении говорилось, что «возможно, за последние 25 лет ведущие немецкие политики неправильно оценили опасность зависимости от поставок энергоресурсов из России», что можно отнести ко многим политикам из разных партий.

Региональные ячейки СДПГ в Берлине, Саксонии, Рейне-Вестфалии, Баден-Вюртемберге выразили разочарование решением комиссии, указав, что работа Шрёдера в российских государственных компаниях и отказ от дистанцирования от военной операции России на Украине «несовместимы с основными социал-демократическими ценностями».

Представитель СДПГ заявил, что там приняли к сведению решению арбитражной комиссии в Ганновере, но это не отменяет того факта, что Шрёдер «политически изолирован со своей позицией по России» в партии. Как указывает Stern, партийные правила СДПГ предусматривают исключение в качестве наиболее строгого наказания. Сам Шрёдер рассказал изданию, что не удивлен решением арбитражной комиссии, так как оно «политически последовательно» и имеет юридические обоснования.

Региональные отделения СДПГ могут теперь обратиться с обвинениями против Шрёдера в Федеральную арбитражную комиссию партии. Однако маловероятно, что они решатся на еще одно рассмотрение дела против двух оправдательных решений комиссий первой и второй инстанции, отмечает Süddeutsche Zeitung. В отделениях СДПГ предупредили о желании обсудить дальнейшие действия.

Первый раз на Шрёдера подали жалобы 17 региональных отделений партии летом прошлого года, однопартийцы возмутились дружбой с российским президентом Владимиром Путиным и тем, что бывший канцлер занимал высокие посты в российских энергетических компаниях.

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В комиссии тогда не тоже не увидели причин для исключения бывшего канцлера, указав, что личная дружба с Путиным не нарушает устав СДПГ. При этом там сочли, что члену СДПГ следовало бы и было бы уместно дистанцироваться от властей России и военной операции, а не просто называть ее ошибкой. Комиссия тогда постановила, что Шрёдер своими заявлениями «не настолько выходит за рамки принципов» партии.

Шрёдер занимал пост немецкого канцлера в течение семи лет — в 1998–2005 годах, после него должность заняла Ангела Меркель. С 2017 года он возглавлял совет директоров «Роснефти», а также возглавлял комитета акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток-2».

Еще в мае прошлого года сопредседатель СДПГ Саскиа Эскен заявила, что Шрёдер обязан выйти из партии.

Его неоднократно критиковали за тесные связи с Россией, нынешний канцлер Олаф Шольц призывал Шрёдера покинуть должности в российских компаниях. Европарламент в мае принял резолюцию о санкциях против Шрёдера, если он не прекратит сотрудничество с ними. Тот на следующий день вышел из совета директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в совет директоров «Газпрома». Сам бывший канцлер объяснил решение защитой семьи и добавил: «Это же непредсказуемо, что они в своем санкционном рвении устраивают».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Герхард Шрёдер Германия СДПГ связи с Россией

Владимир Путин

политик, президент России

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