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Полицейского приговорили за «слив» данных о пассажирах рейса Навального

Суд приговорил к двум годам полицейского за «слив» данных летавших с Навальным
По версии следствия, Голубев от коллеги по угрозыску в Петербурге получил доступ к базе данных, где можно посмотреть информацию об авиаперелетах. Навальный публиковал такие данные в расследовании о своем отравлении
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Василеостровский суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам колонии общего режима полицейского Константина Голубева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Он, как писала «Фонтанка», попросил своего коллегу, майора Романа Гладышева, «пробить» информацию о пассажирах рейса из Томска в Москву, на котором летел оппозиционер Алексей Навальный в день своего отравления.

По версии следствия, Голубев, работая в уголовном розыске УМВД по Василеостровскому району, с помощью своего коллеги получил доступ к базе «Розыск-магистраль» и передал персональные данные пассажиров двух авиарейсов своей знакомой, упомянутой как М. «Фонтанка» писала, что речь идет о журналистке Baza Мяйле Мачюлите. В феврале 2021 года ее задерживали и допрашивали на протяжении семи часов без адвоката, «Коммерсантъ» связывал это с делом о «пробиве» данных попутчиков Навального на рейсе из Томска в Москву.

Коллега Голубева, считает следствие, предоставил тому доступ к своему компьютеру с базой данных, поскольку был уверен, что полицейскому она нужна «в интересах службы». Голубев вину не признал, в ходе процесса отрицал передачу данных журналистке, но подтверждал, что дважды просил Гладышева глянуть в «Розыск-магистраль».

База данных «Розыск-магистраль» содержит сведения о поездках междугородними рейсовыми видами транспорта, где предполагается покупка билета по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность. В ней содержится информация о перемещениях в поездах, самолетах и пассажирским автотранспортом. Сотрудники полиции, имеющие доступ к этой базе, могут получать информацию по персональному паролю.

Это не первый приговор по делу о «сливе» данных пассажиров, упомянутых в расследовании Навального о покушении на него. В начале 2021 года дело о злоупотреблении служебными полномочиями завели на полицейского из шестого отдела полиции Самары Кирилла Чупрова.

Он, по версии следствия, предоставил постороннему лицу информацию из той же базы данных «Розыск-магистраль». Еще одним фигурантом дела стал начальник Чупрова — Алексей Борисов. Летом 2022 года суд в Самаре приговорил Борисова к девяти годам колонии строгого режима, Чупрова — к пяти.

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20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, врачи местной больницы исключали, что его отравили. Вскоре Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите». Власти Германии заявляли, что в организме оппозиционера нашли следы боевого яда из группы «Новичок». В сентябре того же года он вышел из комы и вскоре опубликовал расследование о своем отравлении, в частности, он рассказал о перелетах людей, которые часто находились с ним на одних и тех же рейсах и, по его словам, были сотрудниками ФСБ.

В ФСБ заявления Навального называли «спланированной провокацией», нацеленной на «дискредитацию» ведомства и его сотрудников. Президент Владимир Путин называл обвинения в адрес российских властей о причастности к отравлению Навального голословными и необоснованными.

Навальный вернулся в Россию из Германии в январе 2021 года. Он был задержан, а через месяц суд заменил ему условный срок на реальный по делу о мошенничестве. Сейчас он находится в колонии.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Алексей Навальный база данных слив МВД полиция приговор Санкт-Петербург
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