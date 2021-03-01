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Дело Навального ,  
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СМИ узнали о деле за слив данных для расследования Bellingcat о Навальном

Дело возбудили против майора полиции Петербурга, который, по данным следствия, искал во внутренней системе данные о пассажирах, летевших рейсом 2614 из Томска в Москву. Именно этим рейсом летел Алексей Навальный в день отравления

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, оно связано со «сливом» данных о пассажирах рейсах, которым летел оппозиционер Алексей Навальный в день своего отравления, сообщает «Коммерсантъ». «Слитая» информация могла фигурировать в расследовании The Insider, Bellingcat и CNN о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального.

В январе о первом таком деле сообщал РБК.

По данным «Коммерсанта», Управление собственной безопасности МВД по Петербургу провело проверку и выяснило, что 8 и 9 сентября 2020 года в базу данных «Розыск-Магистраль», в которой содержатся сведения о перемещении людей рейсовым транспортом, заходил майор полиции Петербурга. Как сообщает газета, его интересовал рейс 2614 авиакомпании S7, летевший из Томска в Домодедово (именно им летел Навальный). Майор якобы «получил персональные данные» и «передал их третьему лицу». Позже СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Полицейского проверят на «слив» о перелетах для расследования о Навальном
Политика
Алексей Навальный

Как пишет газета, расследование утечки данных стало причиной задержания журналистки издания Baza Мяйле Мачюлите. Ее задержали 27 февраля в Санкт-Петербурге после того, как знакомый сотрудник полиции попросил девушку о встрече, обещая передать ей информацию, которая «может ее очень заинтересовать», сообщала Baza. Во время встречи ее задержали сотрудники УСБ МВД. Позже ее допросили, не разрешив при этом присутствовать адвокату, и затем отпустили. По данным «Коммерсанта», журналистку допрашивали в связи с делом об утечке данных о рейсе 2614.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня его перевезли в Берлин, где он прошел лечение. Немецкие эксперты заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы боевых ядов «Новичок», власти призвали провести расследование.

В Москве на это отвечали, что при обследовании пациента в Омске российские врачи не обнаружили следов ядов в его организме, а в качестве основной версии произошедшего рассматривали нарушение обмена веществ.

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В середине декабря издания The Insider, Bellingcat и CNN выпустили расследование, в котором утверждали, что к отравлению оппозиционера причастны сотрудники ФСБ. По их версии, они долгое время следовали за Навальным, посещая те же города что и он небольшими группами. Авторы расследования пользовались данными биллинга телефонов, а также информацией о перелете, которая не находится в открытом доступе.

CNN сообщил о причастности 8 сотрудников ФСБ к отравлению Навального
Политика
Алексей Навальный

В ФСБ назвали расследование «спланированной провокацией» и посчитали, что она направлена на дискредитацию самого ведомства и его сотрудников. Там уверены, что к этому были причастны иностранные спецслужбы.

В январе РБК сообщал о первом уголовном деле о передаче постороннему лицу данных из системы «Розыск-Магистраль». По данным источников издания, в СК по Самарской области возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По нему проходит сотрудник отдела полиции № 6 по Самарскому району Самары Кирилл Чупров, его поместили под домашний арест. Источник РБК тогда сообщал, что перед этим в Самару приезжала группа сотрудников центрального аппарата ФСБ. Чупрова проверяют на то, что информация, которую он, возможно, передал, стала основой для расследования об отравлении Навального.

Автор
Мария Лисицына
Алексей Навальный уголовное дело утечка данных Санкт-Петербург
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