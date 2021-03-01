СМИ узнали о деле за слив данных для расследования Bellingcat о Навальном

Дело возбудили против майора полиции Петербурга, который, по данным следствия, искал во внутренней системе данные о пассажирах, летевших рейсом 2614 из Томска в Москву. Именно этим рейсом летел Алексей Навальный в день отравления

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, оно связано со «сливом» данных о пассажирах рейсах, которым летел оппозиционер Алексей Навальный в день своего отравления, сообщает «Коммерсантъ». «Слитая» информация могла фигурировать в расследовании The Insider, Bellingcat и CNN о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального.

В январе о первом таком деле сообщал РБК.

По данным «Коммерсанта», Управление собственной безопасности МВД по Петербургу провело проверку и выяснило, что 8 и 9 сентября 2020 года в базу данных «Розыск-Магистраль», в которой содержатся сведения о перемещении людей рейсовым транспортом, заходил майор полиции Петербурга. Как сообщает газета, его интересовал рейс 2614 авиакомпании S7, летевший из Томска в Домодедово (именно им летел Навальный). Майор якобы «получил персональные данные» и «передал их третьему лицу». Позже СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Как пишет газета, расследование утечки данных стало причиной задержания журналистки издания Baza Мяйле Мачюлите. Ее задержали 27 февраля в Санкт-Петербурге после того, как знакомый сотрудник полиции попросил девушку о встрече, обещая передать ей информацию, которая «может ее очень заинтересовать», сообщала Baza. Во время встречи ее задержали сотрудники УСБ МВД. Позже ее допросили, не разрешив при этом присутствовать адвокату, и затем отпустили. По данным «Коммерсанта», журналистку допрашивали в связи с делом об утечке данных о рейсе 2614.