Полицейского проверят на «слив» о перелетах для расследования о Навальном

Полицейского из Самары проверят на причастность к утечке информации из базы данных «Розыск магистраль». Следствие, в частности, изучает запросы по фамилиям людей, упомянутых в расследовании отравления Навального

О чем говорится в деле

Двадцать девятого декабря в следственном управлении СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) сотрудником отдела полиции № 6 по Самарскому району Самары Кириллом Чупровым. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом расследования, информацию подтвердил источник в ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, Чупров предоставил информацию из базы данных «Розыск магистраль» постороннему лицу, рассказал источник.

В отделе полиции подтвердили информацию, что Чупров является их сотрудником, но отказались от дальнейших комментариев. Телефон адвоката, защищавшего полицейского в суде, на момент выхода публикации был недоступен.

В пресс-службе Самарского районного суда Самары РБК сообщили, что 29 декабря в отношении Чупрова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Там также подтвердили, что он был арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовный кодекс предусматривает по этой статье наказание до 10 лет лишения свободы.