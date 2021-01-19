Полицейского проверят на «слив» о перелетах для расследования о Навальном

По словам источника, знакомого с ходом расследования, накануне ареста Чупрова в Самару приезжала группа сотрудников ФСБ из центрального аппарата. Оперативное сопровождение этого дела осуществляют сотрудники управления ФСБ по Самарской области, рассказал источник в полиции.
РБК направил запросы в пресс-службы региональных управлений СКР и МВД, а также в пресс-службы центральных аппаратов этих ведомств и в центр общественных связей ФСБ.
В чем подозревают полицейского
Старшего лейтенанта полиции проверят на то, что информация, которой он поделился с посторонним, могла касаться авиаперелетов людей, названных в журналистском расследовании об отравлении Навального сотрудниками ФСБ, рассказал источник, знакомый с ходом следствия. «Их фамилии позднее появились в материалах об отравлении Алексея Навального», — сообщил источник.
По словам собеседника РБК, в отношении еще одного сотрудника отдела полиции № 6, начальника дежурной части, проводится служебная проверка.
Он добавил, что на Чупрова следователи вышли, проанализировав запросы, которые поступали в базу данных «Розыск магистраль».
База данных «Розыск магистраль» содержит сведения о поездках человека междугородними рейсовыми видами транспорта, где предполагается покупка билета по паспорту, или иному документу, удостоверяющему личность. В базе содержится информация о перемещениях в поездах, самолетах и пассажирским автотранспортом. Из «Розыск магистраль» можно узнать, когда и откуда отправился пассажир и куда прибыл. База МВД объединяет данные по всей стране. Сотрудники полиции, имеющие к ней доступ, могут получать информацию, воспользовавшись персональным логином и паролем.
Двадцатого августа Навальному стало плохо на борту самолета, следующего в Москву. В Омске авиалайнер посадили, оппозиционера госпитализировали в местную больницу, где ввели в искусственную кому. Врачи в Омске исключали возможность отравления Навального и называли в качестве причины ухудшения самочувствия проблемы с обменом веществ.
Позднее Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите». Немецкие власти заявили, что нашли в его организме следы боевого яда из группы «Новичок».
Четырнадцатого декабря издания The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали совместное расследование, в котором говорилось о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального. Четырнадцатого декабря издания The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали совместное расследование, в котором говорилось о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального. Авторы материала сообщали, что эти люди посещали города, в которые приезжал Навальный, группами по два или три человека. По версии журналистов, отравление оппозиционера могло произойти 19 августа в томской гостинице Xander.
Центр общественных связей ФСБ назвал это расследование «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников». В ЦОС ФСБ уверяют, что это не было бы возможно без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб.