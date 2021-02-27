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В Петербурге задержали журналистку издания Baza

По версии редакции Telegram-канала, журналистку задержали в ходе встречи с полицейским, который намеревался передать ей «важную информацию». Главред Baza сообщил РБК, что сотрудницу издания допрашивали семь часов
Мяйле Мачюлите
Мяйле Мачюлите (Фото: myayle.machyulite / Facebook)

Сотрудники правоохранительных органов задержали на Московском вокзале в Санкт-Петербурге сотрудницу Telegram-канала Baza Мяйле Мачюлите. Об этом сообщает издание.

«Несколько часов назад на Московском вокзале Санкт-Петербурга была задержана наша сотрудница Мяйле Мачюлите», — говорится в сообщении.

По данным редакции Baza, она приехала в Петербург вместе с братом, чтобы провести там выходные. Незадолго до задержания с ней связался знакомый сотрудник полиции, который сообщил о намерении передать ей «важную информацию, которая, как он обещал, может ее очень заинтересовать», утверждает издание.

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«Сам полицейский, по странному стечению обстоятельств, находился именно в Петербурге и предложил, раз уж она приедет в город, встретиться лично — на Московском вокзале. Уже в Петербурге Мяйле прямо во время встречи задержали сотрудники УСБ МВД, — во всяком случае, именно эти документы они показали брату Мяйле», — отмечается в сообщении.

Позднее Baza сообщила о том, что сотрудникам издания удалось связаться с журналисткой. «Разговор велся по громкой связи. С нами общался некий следователь, представившийся Геннадием», — говорится в публикации.

Он, как утверждает Baza, заявил, что Мачюлите находится на следственных действиях в Главном следственном управлении по Санкт-Петербургу — СК или МВД не уточнялось. На требование предоставить журналистке адвоката, как пишет издание, мужчина ответил отказом и сказал: «Я принял такое решение». Причины задержания он назвать отказался.

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После допроса журналистку отпустили. Она сообщила изданию, что находилась в ГСУ СК по Санкт-Петербургу. По словам Мачюлите, в ее задержании принимали участие сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками ГУСБ МВД России. Следователи допрашивали журналистку по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении другого лица, уточнила она.

Главный редактор Baza Никита Могутин в беседе с РБК заявил, что Мачюлите допрашивали без адвоката на протяжении семи часов. «С нее взята подписка о неразглашении, она не может говорить, в связи с чем и по какому делу ее допрашивали. Она находится в статусе свидетеля. Завтра должна вновь явиться в органы, у нее забрали мобильный телефон», — сообщил он.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Санкт-Петербургу.

В декабре 2019 года Baza и «Коммерсантъ» сообщили о задержании своих журналистов, работавших над материалами по поводу стрельбы возле здания ФСБ на Лубянке, которую открыл Евгений Манюров. Совет по правам человека попросил Генпрокуратуру расследовать обстоятельства этих задержаний.

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Журналистка Baza Анна Никитина сообщила, что после стрельбы она отправилась домой к Манюрову в Подольск, чтобы записать интервью с его матерью. В процессе записи интервью в квартиру вошли оперативники и начали проводить обыск. По словам Никитиной, после выяснения обстоятельств нахождения в квартире и установления ее личности сотрудник в штатском стал угрожать девушке и применил в отношении журналистки грубую физическую силу, а именно: «Стал трясти меня за плечи и нанес удар рукой в челюсть». Никитина зафиксировала травмы и обратилась в Следственный комитет. Позднее Baza сообщила, что СК отказал в возбуждении уголовного дела, однако адвокат Никитиной обжаловал это решение.

В июне прошлого года генеральный директор Baza Анатолий Сулейманов заявил РБК, что военная прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по делу Никитиной.

Авторы
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Санкт-Петербург задержание допрос журналистка Telegram-канал
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