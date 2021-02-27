В Петербурге задержали журналистку издания Baza

Позднее Baza сообщила о том, что сотрудникам издания удалось связаться с журналисткой. «Разговор велся по громкой связи. С нами общался некий следователь, представившийся Геннадием», — говорится в публикации.
Он, как утверждает Baza, заявил, что Мачюлите находится на следственных действиях в Главном следственном управлении по Санкт-Петербургу — СК или МВД не уточнялось. На требование предоставить журналистке адвоката, как пишет издание, мужчина ответил отказом и сказал: «Я принял такое решение». Причины задержания он назвать отказался.
После допроса журналистку отпустили. Она сообщила изданию, что находилась в ГСУ СК по Санкт-Петербургу. По словам Мачюлите, в ее задержании принимали участие сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками ГУСБ МВД России. Следователи допрашивали журналистку по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении другого лица, уточнила она.
Главный редактор Baza Никита Могутин в беседе с РБК заявил, что Мачюлите допрашивали без адвоката на протяжении семи часов. «С нее взята подписка о неразглашении, она не может говорить, в связи с чем и по какому делу ее допрашивали. Она находится в статусе свидетеля. Завтра должна вновь явиться в органы, у нее забрали мобильный телефон», — сообщил он.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Санкт-Петербургу.
В декабре 2019 года Baza и «Коммерсантъ» сообщили о задержании своих журналистов, работавших над материалами по поводу стрельбы возле здания ФСБ на Лубянке, которую открыл Евгений Манюров. Совет по правам человека попросил Генпрокуратуру расследовать обстоятельства этих задержаний.
Журналистка Baza Анна Никитина сообщила, что после стрельбы она отправилась домой к Манюрову в Подольск, чтобы записать интервью с его матерью. В процессе записи интервью в квартиру вошли оперативники и начали проводить обыск. По словам Никитиной, после выяснения обстоятельств нахождения в квартире и установления ее личности сотрудник в штатском стал угрожать девушке и применил в отношении журналистки грубую физическую силу, а именно: «Стал трясти меня за плечи и нанес удар рукой в челюсть». Никитина зафиксировала травмы и обратилась в Следственный комитет. Позднее Baza сообщила, что СК отказал в возбуждении уголовного дела, однако адвокат Никитиной обжаловал это решение.
В июне прошлого года генеральный директор Baza Анатолий Сулейманов заявил РБК, что военная прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по делу Никитиной.
Авторы
Михаил Юшков, Евгения Лебедева