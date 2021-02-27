В Петербурге задержали журналистку издания Baza

По версии редакции Telegram-канала, журналистку задержали в ходе встречи с полицейским, который намеревался передать ей «важную информацию». Главред Baza сообщил РБК, что сотрудницу издания допрашивали семь часов

Мяйле Мачюлите (Фото: myayle.machyulite / Facebook)

Сотрудники правоохранительных органов задержали на Московском вокзале в Санкт-Петербурге сотрудницу Telegram-канала Baza Мяйле Мачюлите. Об этом сообщает издание.

«Несколько часов назад на Московском вокзале Санкт-Петербурга была задержана наша сотрудница Мяйле Мачюлите», — говорится в сообщении.

По данным редакции Baza, она приехала в Петербург вместе с братом, чтобы провести там выходные. Незадолго до задержания с ней связался знакомый сотрудник полиции, который сообщил о намерении передать ей «важную информацию, которая, как он обещал, может ее очень заинтересовать», утверждает издание.

«Сам полицейский, по странному стечению обстоятельств, находился именно в Петербурге и предложил, раз уж она приедет в город, встретиться лично — на Московском вокзале. Уже в Петербурге Мяйле прямо во время встречи задержали сотрудники УСБ МВД, — во всяком случае, именно эти документы они показали брату Мяйле», — отмечается в сообщении.