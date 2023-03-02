Reuters узнал о поиске США союзников из-за возможных санкций против Китая

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть информация о подготовке КНР к передаче летального вооружения России. По данным Reuters, США ищут поддержки союзников из-за возможнных ответных мер против Пекина

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Соединенные Штаты пытаются заручиться поддержкой ближайших союзников в преддверии возможных санкций против Китая, которые будут введены, если Пекин окажет военную поддержку России, пишет Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне.

«Консультации, которые все еще находятся на предварительной стадии, призваны заручиться поддержкой ряда стран, особенно богатых стран Большой семерки (G7), для координации любых возможных ограничений [против Китая]», — говорится в статье.

Собеседники Reuters не раскрыли, какие именно ограничения могут быть введены против КНР, однако уточнили, что консультации США и союзников проходят наряду с поиском доказательств поставок китайских вооружений России.

По словам источников, неформальные контакты ведутся в том числе на уровнях министров финансов, однако «первоначальное обращение Вашингтона к санкциям еще не привело к широкому согласию по каким-либо конкретным мерам».

19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон располагает данными о том, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования на Украине. По его словам, «в эту категорию входит целый ряд вещей, от боеприпасов до оружия». Позднее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс также не исключил, что Китай может передать России летальное оружие.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с выводами разведки, писала, что КНР рассматривает возможность поставить в Россию беспилотники и артиллерийские системы. Об этом также сообщал телеканал CNN.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь после этого заявил, что эти данные являются клеветой, и напомнил, что Пекин с самого начала конфликта на Украине призывал к переговорам. Кремль, комментируя заявление США, напомнил позицию Китая и заявил, что нет необходимости еще что-то говорить по этому поводу.

Соединенные Штаты ранее не однократно предупреждали Китай о последствиях обхода ограничений, наложенных на Россию, и грозили ввести вторичные санкции против Пекина. В Вашингтоне также не исключали, что КНР может материально поддерживать российскую военную операцию. В ответ в МИД Китая заявляли, что страна не обходит запреты намеренно и поддерживает с Москвой нормальные торговые отношения. Пекин подчеркивал, что не является стороной конфликта на Украине.