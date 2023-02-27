Боррель заявил, что Россия, Китай и США «рвут ткань» мирового порядка

Боррель: российская операция и напряженность между США и КНР «рвут ткань» мирового порядка

Российская военная операция и напряженность между США и Китаем «рвут ткань» международного порядка, заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель по итогам заседания Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на Украине. Его слова приводятся на сайте дипслужбы ЕС.

«Российская [военная операция] и напряженность в отношениях между Китаем и США рвут ткань того, что мы часто называем «международным порядком, основанным на правилах», — заявил Боррель.

Он отметил, что глобальные кризисы накапливаются, однако глобальная реакция «либо заблокирована, либо неадекватна». «Лидерства и единства не хватает», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

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