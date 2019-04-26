Медведчук заявил о зависти к его родству с Путиным

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинские политики и журналисты, которые постоянно называют его кумом президента России Владимира Путина, на самом деле ему просто завидуют. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу «112 Украина».

«Они настолько завидуют, что в очередной раз хотят подчеркнуть: Медведчук — кум Путина», — отметил он.

По его словам, они относятся к нему с завистью потому, что он кум политика, «который является одним из самых известных людей в мире и одним из самых влиятельных людей в мире». «Я всем это прощаю. И если они думают, что они меня этим достают, они ошибаются», — подчеркнул политик.

Этот статус, по его словам, не помогает настроить против него людей, даже с учетом кризисных отношений между Россией и Украиной.

«Те, которые хотели настроиться против меня негативно, они уже давно настроились. И с ними уже ничего не будет, у них есть твердое мнение. А другие, которые об этом узнают... Вот у них может и положительное мнение сложиться в связи с подобными упоминаниями и в связи с подобной привязкой», — пояснил Медведчук.