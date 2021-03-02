СМИ узнали о вакцинации Трампа и его супруги от COVID-19

Как пишет Axios, супруги сделали прививку еще в январе, до отъезда из Белого дома. В октябре они переболели коронавирусом

Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп и его жена Мелания сделали вакцину от коронавируса в Белом доме еще в январе, сообщает Axios со ссылкой на советника Трампа.

Собеседник не уточнил, какой именно вакциной привились экс-президент и его супруга и сколько доз они получили. К последнему дню работы Трампа на посту главы государства, 20 января, в США были одобрены препараты от Moderna и Pfizer. Сейчас одобрение регулятора также получила вакцина от компании Johnson & Johnson.

Дональд и Меланья Трамп в октябре 2020 года переболели коронавирусом. Трамп пробыл в больнице три дня, после чего заявил, что чувствует себя хорошо и покидает медучреждение. После выписки он записал видеообращение для американцев, в котором призвал их не бояться коронавируса, указав, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

При этом в феврале uазета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что американские власти не раскрывали информацию о том, как тяжело проходит заболевание коронавирусом у Трампа. По данным газеты, его состояние было хуже, «чем признавали публично». Специалисты опасались, что президента придется подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за пониженного содержания кислорода в крови.