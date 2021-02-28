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Пандемия коронавируса ,  
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Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения США третьей вакцины

В стране одобрили вакцину Johnson & Johnson. Президент США отметил, что борьба с пандемией еще далека от завершения, а ситуация может ухудшиться при распространении новых вариантов вируса
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Erin Scott / Reuters)

Одобрение в США вакцины от коронавируса Johnson & Johnson приближает страну к победе над пандемией, говорится в заявлении американского президента Джо Байдена. Оно опубликовано на сайте Белого дома.

В заявлении говорится, что одобрение вакцины стало «радостной для каждого американца новостью», поскольку «чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее мы преодолеем вирус». При этим президент указал, что «борьба еще далека от завершения», и призвал граждан продолжать соблюдать профилактические меры. По мнению Байдена, ситуация еще может ухудшиться по мере распространения новых вариантов вируса.

«В конце туннеля есть свет, но мы не можем сейчас ослабить бдительность или считать, что победа неизбежна. Мы должны продолжать сохранять бдительность, действовать быстро и агрессивно, присматривать друг за другом. Только так мы вместе достигнем этого света», — заявил Байден.

В США одобрили применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson
Общество
Фото:Dado Ruvic / Reuters

Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) 27 февраля одобрило экстренное применение в стране однодозовой вакцины Johnson & Johnson против COVID-19. По данным регулятора, препарат эффективен в 66–67% случаев при предотвращении заболевания «умеренной» тяжести и в 77–85% случаев — при предотвращении тяжелых случаев. Сама Johnson & Johnson оценивала эффективность своей вакцины после третьей фазы клинических испытаний в 66–72%.

Вакцина Johnson & Johnson стала третьей одобренной для применения в США. В декабре 2020 года регулятор выдал разрешение вакцине, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, а также препарату, созданному Moderna.

26 февраля Байден сообщил, что вакцинация в США идет с опережением графика. Ранее он обещал привить 100 млн американцев в течение первых 100 дней своего президентства. Делая это заявления на 37-й день своего президентского срока, он отметил, что прививки сделаны уже 50 млн граждан США. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), по меньшей мере одну дозы вакцины получили около 48,4 млн американцев. Из них полностью привиты 23,7 млн.

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Автор
Анастасия Батманова
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